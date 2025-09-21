Inter, Chivu: “Potevamo chiuderla prima, ma oggi contava solo vincere”

Le parole dell’allenatore dell’Inter al termine della partita col Sassuolo

Dopo la vittoria in Champions League in casa dell’Ajax, l’Inter torna a vincere anche in campionato.

I nerazzurri hanno battuto per 2-1 il Sassuolo, con gol di Dimarco nel primo tempo e un autogol di Muharemovic, provocato da un tiro di Carlos Augusto, nel secondo. A nulla è servito il gol all’84’ degli ospiti con Cheddira.

La squadra di Chivu sale così a 6 punti in classifica, sui 12 sin qui disponibili dopo 4 giornate.

Al termine della partita, l’allenatore ha commentato la partita dei suoi ai microfoni di DAZN.

Inter, Chivu: “Bella prestazione, ma contava solo vincere”

Chivu ha iniziato così: “La nota positiva è la vittoria, perché avevamo bisogno ed eravamo un po’ in debito sotto questo aspetto. Abbiamo fatto una bella prestazione, potevamo chiuderla prima ma il loro portiere era in giornata. Abbiamo anche sofferto un po’alla fine col loro gol, ma oggi era importante vincere. Se ho sentito il coro per me? Prossima domanda. Mi fa piacere quando si incoraggia la squadra e quando si dà energia a questo gruppo, perché ne abbiamo sempre bisogno“.

Per poi proseguire sulle cose da migliorare: “Per mio possiamo fare meglio, velocizzare un po’ di più e attaccare la profondità meglio, anche se attaccare un blocco basso non è mai facile per nessuno. Abbiamo tirato fuori anche giocate di qualità, anche se le parate che il loro portiere ha fatto non ci ha permesso di chiuderla prima”.

Chivu: “Sommer rimane la prima scelta in porta”

L’allenatore nerazzurro ha poi parlato della prestazione di Pio Esposito: “Le risposte le ha date in campo, sia ad Amsterdam che oggi ha fatto una gran partita. Regge il contatto fisico e regge il duello. Sono stato contento della sua prestazione e di quello che ha fatto per la squadra. Le sue caratteristiche? Anche ad Amterdam è stato un dibattito con Thuram, perché lui attaccava la profondità e Pio veniva incontro, io gli ho detto di fare il contrario. C’è anche Bonny, che sa giocare spalle alla porta, sa lottare e giocare con gli altri tre. Sono contento di avere questi quattro attaccanti“.

Infine, ha concluso parlando di un altro reparto, quello dei portieri: “Ho dei portieri validi, che si completano e si aiutano. Martinez? Sono contento della sua prestazione, l’obiettivo era dargli minuti e vedere come si integra, perché non vorrei che succedesse qualcosa in futuro e che rimanessimo senza alternative. Yann rimane comunque la nostra prima scelta, ma non si può aspettare la Coppa Italia per alternare“.