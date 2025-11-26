Inter, Chivu: “Questa squadra deve saper reagire ed essere consapevole”

Cristian Chivu (Credits: Andrea Rosito)

Le parole di Cristian Chivu al termine della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid

Termina 2-1, grazie alle reti di Alvarez, Zielinski e José Gimenez, la sfida tra l’Atletico Madrid di Diego Simeone e l’Inter di Cristian Chivu.

Con questo risultato i nerazzurri restano a 12 punti in classifica quando mancano tre giornate al termine della League Phase.

Nel post partita Cristian Chivu ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Cristian Chivu

L’allenatore nerazzurro ha iniziato analizzando il match: “Questa sconfitta brucia per tutti, c’è tanto rammarico, abbiamo cercato di fare di più di quello che abbiamo raccolto. Merito anche dell’Atletico che ci ha schiacciati mettendoci in difficoltà, abbiamo avuto qualche ripartenza che non siamo riusciti a concludere e alla fine su quel calcio d’angolo abbiamo subito gol”.

Per poi continuare: “Questa squadra deve saper reagire, dev’essere consapevole che è forte e brava capendo i momenti, bisogna essere più concreti e cinici non badando alla bellezza. Dopo il gol abbiamo avuto una reazione di rabbia ma non siamo riusciti a difendere il risultato fino alla fine né di vincerla”.

Inter, Chivu: “Dobbiamo essere più concreti”

Ha poi proseguito: “Io parto dalla reazione avuta nel secondo tempo, dobbiamo lavorare un po’ di più sotto porta, essere più convinti, dobbiamo essere consapevoli del lavoro fatto, essere più sporchi e capire i momenti delle partite”.

Infine ha concluso: “Ci aspettavamo una reazione dell’Atletico, abbiamo cercato di tamponare la qualità che hanno messo in campo. Veniamo da un derby che ci ha preso delle energie, tutti hanno dato il massimo, chiaramente i nuovi entrati potevano fare di più mettendoci quell’energia che iniziava a mancare, faremo un’analisi e potremo imparare anche da questi errori”.