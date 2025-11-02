Inter, Chivu: “A Verona sono rinato. Oggi serve una grande prestazione”

Il Verona ospita l’Inter per la decima giornata di Serie A: le parole di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro.

La domenica della decima giornata di Serie A si apre al Bentegodi: il Verona ospita l’Inter per il lunch match delle 12:30.

I padroni di casa sono ancora alla caccia della prima vittoria in campionato, dopo esserci andati vicino nel match contro il Cagliari, che è riuscito a rimontare due gol di svantaggio.

Situazione diversa per l’Inter, che si è subito rialzata dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona. Un netto 3-0 a San Siro contro la Fiorentina.

Prima della partita, Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Inter, le parole di Chivu

Sulla reazione con la Fiorentina, Chivu ha esordito: “La reazione non è mai scontata, così come la continuità. Oggi dobbiamo offrire una grande prestazione: fa parte del nostro DNA cercare sempre di migliorare. Bonny e Sucic? Sono bravi come lo sono gli altri. Avranno il loro tempo. Ho un gruppo fantastico”.

Verona è sempre un posto speciale, che ha segnato la vita dell’allenatore nerazzurro con quello scontro durante Chievo-Inter: “Qui sono diventato un’altra persona. Quel giorno ho perso molto, ho realizzato che le cose belle della vita sono altre. Sono contento di esserci, ci ero tornato anche l’anno scorso. Mi emozioni per la partita, non ci penso all’incidente. L’ospedale e i medici mi hanno salvato”.

Infine, su Martinez: “Un momento difficile, lo aiutiamo e pensiamo alla famiglia della persona scomparsa. Stare con noi gli fa bene“.