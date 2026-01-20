Chivu, Inter: “Mi porto a casa il coraggio, la squadra è stata sul pezzo”

Cristian Chivu (IMAGO)

L’Inter perde la terza partita consecutiva in Champions League. Finisce 1-3 per l’Arsenal di Arteta

Una doppietta di Gabriel Jesus e un gol di Gyokeres valgono il passaggio diretto agli ottavi da prima della League Phase all’Arsenal e la terza sconfitta consecutiva in Champions all’Inter.

Non basta una rete di Sucic ai nerazzurri, che rimangono fermi a quota 12 e che vedono complicarsi le possibilità di passaggio diretto agli ottavi di finale.

Ha ammesso la superiorità dimostrata in campo dagli avversari Cristian Chivu, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Sono stati più forti per occupazione, per intensità, per tattica. Noi abbiamo fatto una buona prestazione. Sull’1-1 potevamo segnare. Gli episodi cambiamo anche l’umore della squadra“.

Proseguendo così: “Nel secondo tempo con quello che c’era rimasto abbiamo fatto fatica, hanno struttura, fisicità e anche cambi di qualità”.

Inter, Chivu: “Siamo pronti anche a giocare i playoff”

Per i verdetti però bisognerà aspettare le partite del mercoledì, oltre a quelle dell’ultima giornata: “Dobbiamo aspettare domani per vedere la classifica, noi siamo pronti a giocare anche i playoff, c’è rammarico per le partite contro Liverpool e Atletico. Giocare con queste due squadre questa sera avrebbe portato a un risultato diverso. Questo gruppo va avanti con convinzione, accetta anche l’1 contro 1 con giocatori come Saka e Trossard. Mi porto a casa il coraggio“.

Sull’aspetto tattico ha invece detto: “Avevo pensato di mettermi anche 4-3-3, loro hanno messo Gabriel quando è entrato Pio. C’è mancato a destra un po’ di azioni individuali, Luis Enrique ha fatto una buona gara. Nulla da dire a tutta la squadra che ha fatto tutta la squadra che è sempre stata sul pezzo“.

Cristian Chivu (Credits: Andrea Rosito)

Chivu: “La Premier per intensità è top, qua non siamo abituati a certe partite”

L’allenatore ha poi proseguito l’analisi della partita: “Quando ti arrivano e ti accerchiano hanno intensità, qualità…hanno tecnica in velocità, mi hanno impressionato, soprattutto quando entrano nell’area, hanno velocità nel pensiero. Poi hanno anche Saka che fa uno contro uno e ti mette in difficoltà“.

Infine, ha concluso: “Noi abbiamo provato a rimanere vivi. Non mi lamento ma il Premier è un campionato per intensità che è top, qui non siamo abituati a giocare partite al top. Io cerco di trasmettere tutto quello che bisogna mettere in campo. è importante mantenere in testa quello che dobbiamo fare“.