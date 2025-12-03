Le parole di Cristian Chivu dopo la partita di Coppa Italia contro il Venezia valida per gli ottavi di finale

L’Inter di Cristian Chivu non sbaglia: 5-1 al Venezia e quarti di finale di Coppa Italia raggiunti.

Decisive le reti di Diouf, Pio Esposito, Bonny e la doppietta di Thuram; per il Venezia, ha trovato la rete Sagrado.

Ai quarti di finale, i nerazzurri affronteranno la vincente di Roma-Torino che giocheranno il 13 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Di seguito le parole di Cristian Chivu nel post partita.

Le parole di Chivu

Chivu ha iniziato dalla prestazione dei suoi ragazzi: “A me è piaciuto l’atteggiamento e il rispetto che abbiamo portato all’avversario. Sono felice per i miei ragazzi ma lo sapevo. Questo è un gruppo che vuole dare continuità a quello di buono fatto in questi mesi. Sono felice per i ragazzi che oggi hanno fatto la prima a San Siro. Sono contento per Diouf che ha fatto la prima da titolare e ha segnato”.

L’allenatore ha poi continuato sui nuovi acquisti: “Il merito è tutto loro. Non è mai semplice entrare in un nuovo gruppo. Quelli che sono qui da tanti anni hanno subito accolto i nuovi perché è un gruppo umile. I giovani si sono subito inseriti bene in questa realtà. Il percorso di crescita continua perché possiamo ancora continuare”.

Ha poi concluso su Frattesi: “In questo momento ha avuto i minuti che meritava, forse meritava anche qualcosina in più. Ha anche avuto qualche problemino. Oggi toccava a lui, che doveva mettere qualche minuto nelle gambe. Ho fatto delle scelte nel passato ma so che posso contare su di lui”.