Inter, Chivu: “Frattesi finora ha avuto i minuti che meritava, so che posso contare su di lui”
Le parole di Cristian Chivu dopo la partita di Coppa Italia contro il Venezia valida per gli ottavi di finale
L’Inter di Cristian Chivu non sbaglia: 5-1 al Venezia e quarti di finale di Coppa Italia raggiunti.
Decisive le reti di Diouf, Pio Esposito, Bonny e la doppietta di Thuram; per il Venezia, ha trovato la rete Sagrado.
Ai quarti di finale, i nerazzurri affronteranno la vincente di Roma-Torino che giocheranno il 13 gennaio 2026 alle ore 21:00.
Di seguito le parole di Cristian Chivu nel post partita.
Le parole di Chivu
Chivu ha iniziato dalla prestazione dei suoi ragazzi: “A me è piaciuto l’atteggiamento e il rispetto che abbiamo portato all’avversario. Sono felice per i miei ragazzi ma lo sapevo. Questo è un gruppo che vuole dare continuità a quello di buono fatto in questi mesi. Sono felice per i ragazzi che oggi hanno fatto la prima a San Siro. Sono contento per Diouf che ha fatto la prima da titolare e ha segnato”.
L’allenatore ha poi continuato sui nuovi acquisti: “Il merito è tutto loro. Non è mai semplice entrare in un nuovo gruppo. Quelli che sono qui da tanti anni hanno subito accolto i nuovi perché è un gruppo umile. I giovani si sono subito inseriti bene in questa realtà. Il percorso di crescita continua perché possiamo ancora continuare”.
Ha poi concluso su Frattesi: “In questo momento ha avuto i minuti che meritava, forse meritava anche qualcosina in più. Ha anche avuto qualche problemino. Oggi toccava a lui, che doveva mettere qualche minuto nelle gambe. Ho fatto delle scelte nel passato ma so che posso contare su di lui”.