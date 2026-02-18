Le parole dell’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Bodo/Glimt

L’Inter è pronta a scendere in campo nel freddo artico di Bodo per l’andata del Play Off di Champions League.

Dopo le sconfitte di Juventus e Atalanta contro Galatasaray e Dortmund, i nerazzurri proveranno a non ripetere il risultato delle altre due italiane nonostante la scomoda trasferta.

Prima del fischio d’inizio Cristian Chivu ha presentato la partita ai microfoni di Prime Video. Di seguito le sue dichiarazioni.

L’allenatore ha iniziato parlando delle condizioni del campo: “Non ci deve impensierire, dobbiamo pensare alla partita ed essere pronti ad accettare condizioni climatiche e del campo, se si cercano scuse rischi di non farcela.”

Le parole di Cristian Chivu

Chivu ha poi parlato della squadra avversaria e di come va affrontata la partita: “Dobbiamo essere pronti alla loro intensità, a cosa riescono a fare in questo campo, danno continuità a un progetto importante e l’hanno fatto vedere con i risultati qui e non solo. Dobbiamo accettare tutte le condizioni e non pensarci troppo, perché qua non sarà semplice”.

In conclusione ha aggiunto: “Partita dentro fuori? Sono due partite da giocare, bisogna essere maturi e capire quali sono le condizioni, la proposta del campo e quello che offre nei minuti, essendo consapevoli che ci sono due gare. Bisogna fare tutto per portare a casa la qualificazione”.