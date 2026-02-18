Le parole di Crisitan Chivu al termine della partita contro il Bodo/Glimt valida per l’andata del play off di Champions League

È terminata la fase di andata dei play off di Champions League. L’Inter di Cristian Chivu è uscita sconfitta dal primo atto contro il Bodo/Glimt.

La partita è terminata per 3 a 1 grazie alle reti di Fet, Hauge e Hogh per i padroni di casa e di Pio Esposito per i nerazzurri.

Il ritorno, che si giocherà a Milano, sarà martedì 24 febbraio alle ore 21:00. Chi passerà il turno affronterà una tra Manchester City e Sporting Lisbona.

Al termine della partita, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Prime Video. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Cristian Chivu

Chivu ha iniziato l’intervista post partita commentando la prestazione dei suoi ragazzi: “La squadra ci ha provato e ha avuto un buon atteggiamento per 90 minuti, siamo rimasti persi nelle loro transizioni e abbiamo pagato dazio. Ci abbiamo provato nonostante le difficoltà, non posso rimproverare molto dal punto di vista dell’atteggiamento”.

L’allenatore ha poi parlato della situazione infortuni soffermandosi soprattutto sulle condizioni di Lautaro Martinez, uscito durante la gara: “Adesso dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino dopo questa partita e dobbiamo vedere come siamo messi, fra 3 giorni giochiamo a Lecce. Lautaro? Secondo me l’abbiamo perso, si è fatto male, ma ci sono altri giocatori, l’infortunio sembra abbastanza serio. Per un po’ di tempo starà fuori”.