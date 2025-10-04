Inter, Chivu: “Siamo stati dominanti, aggressivi e ci siamo divertiti. Juve-Milan? Guarderò l’NFL”

Le parole dell’allenatore dell’Inter nel post partita del match vinto contro la Cremonese di Davide Nicola.

L’Inter vince e convince nel pomeriggio di San Siro contro la Cremonese di Davide Nicola, fino a prima del match imbattuta insieme a Juventus e Atalanta in Serie A.

Tanti i protagonisti nerazzurri della partita, ma la scena tra i vari Lautaro, Dimarco e Barella se l’è presa Bonny con un gol e tre assist.

Ad analizzare la sfida è stato come al solito l’allenatore dei nerazzurri, nella consueta conferenza stampa post partita.

Di seguito le parole di Chivu a DAZN.

Inter, le parole di Chivu

L’allenatore dell’Inter ha aperto parlando della partita appena vinta: “Siamo stati dominanti, aggressivi e ci siamo divertiti. Abbiamo segnato su pressioni fatte bene, sono contento per questo gruppo che sta lavorando sodo per raggiungere i suoi obiettivi”.

Sui miglioramenti ha aggiunto: “Possiamo migliorare ma dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo. Dopo le ultime settimane riusciamo a dare continuità alle cose che facciamo. Mi ha fatto piacere vedere la squadra divertirsi”.

Sul percorso della sua Inter continua: “La perfezione non esiste e non la stiamo nemmeno cercando. Troverò comunque qualcosa da dire alla squadra. Bonny? Sono felice per quello che sta facendo, per il gol e per come ha aiutato la squadra“.

Sulla reazione di Dumfries dopo la sostituzione: “Fa bene Dumfries a essere inc******, è una bellissima persona ed è importante per noi e la nazionale olandese. Domani sera? Guarderò l’NFL, non Juventus-Milan”.