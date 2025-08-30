Questo sito contribuisce all'audience di

Inter, Chivu: “Serve lo stesso atteggiamento avuto col Torino. Calhanoglu? È pronto a dare un contributo importante”

Redazione 30 Agosto 2025
Cristian Chivu

La conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, prima del match contro l’Udinese.

L’Inter torna subito in campo per la seconda giornata di Serie A. Domani sera a San Siro i nerazzurri ospitano l’Udinese, reduci dal pareggio d’esordio, mentre la squadra di Cristian Chivu arriva dal convincente 5-0 rifilato al Torino, firmato da Thuram (doppietta), Bastoni, Lautaro e Bonny.

Nella conferenza stampa di vigilia, l’allenatore ha messo in chiaro i concetti fondamentali che vuole rivedere dai suoi uomini: mentalità, disciplina e capacità di interpretare le diverse situazioni di gara.

Tra i temi toccati anche il ritorno di Calhanoglu, la crescita di giovani come Pio Esposito, le possibili varianti tattiche con tre attaccanti e la gestione delle rotazioni, soprattutto in vista degli impegni ravvicinati tra campionato e Champions League.

Chivu ha poi sottolineato come l’Udinese resti un avversario insidioso per struttura fisica e organizzazione, richiamando i suoi alla massima attenzione.

“Atteggiamento e mentalità devono restare centrali”, le parole di Chivu

Per l’allenatore nerazzurro la priorità è confermare quanto visto contro il Torino: “La cosa più importante è mantenere lo stesso atteggiamento e la stessa mentalità. Su altri aspetti c’è ancora tanto da migliorare, ma la base deve rimanere quella”.

Sul ritorno di Calhanoglu, Chivu si è mostrato soddisfatto: “È un giocatore determinante per noi. Ha dimostrato sin dal primo giorno di allenamento di voler rientrare con la giusta voglia e la mentalità corretta. Ha lasciato alle spalle la scorsa stagione ed è pronto a dare un contributo importante”.

Chivu (CREDITS: Federico Piovesan)
Spazio anche per un commento sulla convocazione di Pio Esposito in Nazionale: “Lo conosco da anni e so che ha i piedi per terra. È un ragazzo che ama le sfide e affronta tutto con l’umiltà giusta. L’esperienza in Serie B lo ha formato e ora può vivere con entusiasmo questa nuova fase della sua carriera”. 

Inter, le parole di Chivu in conferenza stampa

In vista della lunga stagione, Chivu ha ribadito un principio chiaro: Giochiamo ogni tre giorni, quindi ci sarà spazio per tutti, ma conta sempre la meritocrazia. I posti vanno guadagnati in allenamento e l’obiettivo è mantenere un livello alto e costante”.

Su Frattesi: Per caratteristiche lo vedo come mezzala d’inserimento, ma può ricoprire anche il ruolo sotto punta. Nasce come centrocampista di movimento e questo ci aiuta anche in fase difensiva. È un giocatore duttile che saprà adattarsi alle nostre esigenze”.

Infine, un’analisi sull’avversario di domani: “L’Udinese è una squadra fisica e ben organizzata. Lo scorso anno ha mostrato di avere un’identità chiara e quest’anno mantiene caratteristiche simili. Per questo serviranno mentalità, qualità e attenzione in ogni fase di gioco”. 