Inter, alle 14:00 la conferenza stampa di Chivu pre Napoli
Le parole dell’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, alla vigilia del big match di campionato contro il Napoli di Conte
Dopo la vittoria in Champions League contro l’Union Saint Gilloise l’Inter domani, 25 ottobre, affronterà il Napoli al Maradona alle 18:00.
I nerazzurri di Cristian Chivu arrivano alla gara con una striscia di sette vittoria consecutive tra Champions League e campionato.
Morale completamente opposto per gli azzurri di Antonio Conte che in Europa hanno rimediato una sconfitta per 6-2 contro il PSV Eindhoven.
Nella giornata di oggi, 24 ottobre, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa della gara della sua Inter in programma domani contro il Napoli.