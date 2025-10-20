Le parole dell’allenatore dei nerazzurri alla vigilia della gara di Champions League

Il cammino europeo dell’Inter ripartirà da Bruxelles. La squadra di Chivu, reduce dalla vittoria 1-0 contro la Roma, è pronta a scendere in campo per affrontare l’Union Saint-Gilloise nel match valido per la terza giornata di Champions League, in programma martedì 21 alle ore 21:00.

La corsa dell’Inter, in Champions League, è iniziata nel migliore dei modi grazie alle vittorie contro l’Ajax (2-0) e lo Slavia Praga (3-0).

Discorso diverso per la formazione belga che, in due giornate, ha raccolto tre punti grazie alla vittoria contro il PSV (3-1) e la sconfitta rimediata con il Newcastle (4-0).

Di seguito le parole di Chivu in conferenza stampa

Le parole di Chivu

L’allenatore ha esordito così: “Noi abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Abbiamo una società che ci sostiene e dobbiamo essere la migliore versione di noi stessi per arrivare in primavera a essere presenti in tutte le competizioni“.

Chivu ha spiegato cosa serve fare in questo momento positivo: “Bisogna mantenere l’entusiasmo e cercare di evitare passi falsi. Abbiamo fatto buone prestazioni e e abbiamo l’ambizione di andare avanti seguendo la stessa linea delle ultime settimane“.

Inter, Chivu: “Thuram non ci sarà a Napoli”

L’ex difensore ha poi parlato di Lautaro e Thuram: “Lautaro sta bene e non ha avuto più i problemi che aveva avuto prima della Roma. Ha sciolto anche il raffreddore e ha fatto un buon recupero. Marcus ha bisogno di qualche giorno in più, a Napoli non ci sarà“.

Chivu sull’Union St Gilloise: “Squadra è molto aggressiva che vuole pressare alto. Non so se cambierà con noi, ma non credo stravolgeranno la loro identità. Hanno già preso tre punti in classifica in Champions e sono primi del campionato. L’incidente col Newcastle è qualcosa che può capitare a chiunque, sono una squadra forte e molto aggressiva“.

Nella parte finale della conferenza stampa, Chivu ha detto: “Pensiamo partita per partita e la Champions non è da sottovalutare. Sappiamo cosa vuol dire giocare in Champions League e dobbiamo onorare la nostra storia. Negli ultimi 3 anni questi ragazzi hanno raggiunto 2 finali e non è da poco. Ci sono squadre che in 30 anni non riescono a farcela, figuratevi 2 in 3 anni. Trattiamo questa gara con la massima responsabilità e attenzione“.

USG-Inter, le dichiarazioni di Chivu alla vigilia

Cristian Chivu è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto l’allenatore dal primo giorno. Non ero scarso quando le cose andavano male e non sono più bravo ora che vanno bene. Non mi piace questa cosa anche se sono consapevole che sia così. Sono felice di quello che i miei ragazzi stanno facendo. Stanno cercando di fare una stagione importante perché hanno questa ambizione di rimanere a certi livelli“. Sul portiere titolare: “Giocherà Sommer“.

Ancora su Thuram: “Mi dispiace perché Marcus è un ragazzo importante e non si meritava questo stop perché viveva un bel momento. Credo che da dopo il Napoli ricomincerà gli allenamenti con il gruppo. Non so subito contro la Fiorentina o quella dopo perché bisogna stare molto attenti“.