Inter, Chivu: “Abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Sommer giocherà”
Le parole dell’allenatore dei nerazzurri alla vigilia della gara di Champions League
Il cammino europeo dell’Inter ripartirà da Bruxelles. La squadra di Chivu, reduce dalla vittoria 1-0 contro la Roma, è pronta a scendere in campo per affrontare l’Union Saint-Gilloise nel match valido per la terza giornata di Champions League, in programma martedì 21 alle ore 21:00.
La corsa dell’Inter, in Champions League, è iniziata nel migliore dei modi grazie alle vittorie contro l’Ajax (2-0) e lo Slavia Praga (3-0).
Discorso diverso per la formazione belga che, in due giornate, ha raccolto tre punti grazie alla vittoria contro il PSV (3-1) e la sconfitta rimediata con il Newcastle (4-0).
Di seguito le parole di Chivu in conferenza stampa
Le parole di Chivu
L’allenatore ha esordito così: “Noi abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Abbiamo una società che ci sostiene e dobbiamo essere la migliore versione di noi stessi per arrivare in primavera a essere presenti in tutte le competizioni“.
Chivu ha spiegato cosa serve fare in questo momento positivo: “Bisogna mantenere l’entusiasmo e cercare di evitare passi falsi. Abbiamo fatto buone prestazioni e e abbiamo l’ambizione di andare avanti seguendo la stessa linea delle ultime settimane“.
Inter, Chivu: “Thuram non ci sarà a Napoli”
L’ex difensore ha poi parlato di Lautaro e Thuram: “Lautaro sta bene e non ha avuto più i problemi che aveva avuto prima della Roma. Ha sciolto anche il raffreddore e ha fatto un buon recupero. Marcus ha bisogno di qualche giorno in più, a Napoli non ci sarà“.
Chivu sull’Union St Gilloise: “Squadra è molto aggressiva che vuole pressare alto. Non so se cambierà con noi, ma non credo stravolgeranno la loro identità. Hanno già preso tre punti in classifica in Champions e sono primi del campionato. L’incidente col Newcastle è qualcosa che può capitare a chiunque, sono una squadra forte e molto aggressiva“.
Nella parte finale della conferenza stampa, Chivu ha detto: “Pensiamo partita per partita e la Champions non è da sottovalutare. Sappiamo cosa vuol dire giocare in Champions League e dobbiamo onorare la nostra storia. Negli ultimi 3 anni questi ragazzi hanno raggiunto 2 finali e non è da poco. Ci sono squadre che in 30 anni non riescono a farcela, figuratevi 2 in 3 anni. Trattiamo questa gara con la massima responsabilità e attenzione“.
USG-Inter, le dichiarazioni di Chivu alla vigilia
Cristian Chivu è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto l’allenatore dal primo giorno. Non ero scarso quando le cose andavano male e non sono più bravo ora che vanno bene. Non mi piace questa cosa anche se sono consapevole che sia così. Sono felice di quello che i miei ragazzi stanno facendo. Stanno cercando di fare una stagione importante perché hanno questa ambizione di rimanere a certi livelli“. Sul portiere titolare: “Giocherà Sommer“.
Ancora su Thuram: “Mi dispiace perché Marcus è un ragazzo importante e non si meritava questo stop perché viveva un bel momento. Credo che da dopo il Napoli ricomincerà gli allenamenti con il gruppo. Non so subito contro la Fiorentina o quella dopo perché bisogna stare molto attenti“.