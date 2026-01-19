Le parole di Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Arsenal, match della settimana giornata di League Phase di Champions League

Dopo la vittoria contro l’Udinese l’Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare l’Arsenal di Arteta nella settima giornata di League Phase di Champions League.

I nerazzurri si trovano attualmente al sesto posto con 12 punti. Fondamentali le quattro vittorie consecutive nelle prime 4 giornate.

Ora, dopo le sconfitte contro Atletico Madrid e Liverpool, la squadra di Chivu punterà a portare a casa i 3 punti contro i Gunners.

Capolista di Serie A contro capolista di Premier League. Di seguito riportiamo le dichiarazioni dell’allenatore rumeno a Sky Sport.

Inter, le dichiarazioni di Cristian Chivu

L’allenatore dei nerazzurri ha presentato così l’Arsenal, prossimo avversario europeo: “Affrontiamo una delle più forti d’Europa. Hanno una crescita continua, identità e giocatori che possono mettere in difficoltà. Siamo anche consapevoli di quello che siamo diventati noi negli ultimi anni, sappiamo affrontare questo tipo di partite e cercheremo di essere la nostra miglior versione. Arsenal e Bayern le più forti in Europa in questo momento ma non significa che partiamo sconfitti. Faremo del nostro meglio nel capire i momenti e quello che l’avversario ci offre e ci fa subire, saremo la miglior versione”. E su Arteta: “Da altri allenatori c’è sempre da imparare, si cerca di rubare quel che si reputa sia giusto da fare nella propria squadra. Sta dimostrando di essere un allenatore forte, che ha tante ambizioni in una società che ha tradizione e ambizione, per una volta vorrà finire l’anno vincendo”.

Chivu si è poi soffermato sullo stile di gioco e sui singoli: “Abbiamo 22 giocatori che si applicano alla causa: la fase difensiva va fatta con l’atteggiamento propositivo e rubare la palla. Sappiamo che ci prendiamo rischi che possono essere decisivi ma abbiamo giocatori in grado di mantenere quel livello di attenzione anche in fase difensiva. Frattesi? Ho sempre detto che ho 22 giocatori, tutti sono una risorsa per la squadra e per quello che vogliamo essere per questa stagione”.

Poi Chiuve chiude con una battuta: “Dimarco? Insegna lui a me determinate cose, ero meno bravo di quanto lo è lui”.