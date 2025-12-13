Cristian Chivu (IMAGO)

Le parole dell’allenatore dell’Inter Cristian Chivu alla vigilia del match della 15ª giornata contro il Genoa di De Rossi

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool, l’Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare il Genoa di Daniele De Rossi.

I nerazzurri si trova attualmente al terzo posto in classifica con un solo punto di distacco da Napoli e Milan, attualmente capoliste a pari punti.

I rossoblù con l’arrivo di De Rossi in panchina ha portato a casa 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate.

Ecco dunque le parole dell’allenatore dell’Inter alla vigilia della sfida di Marassi.

Inter, le parole di Chivu in vista del Genoa

L’allenatore dell’Inter ha iniziato così la conferenza: “Da parte nostra servirà una partita perfetta. Conteranno molto l’atteggiamento, la voglia e soprattutto l’approccio. Il Genoa in queste ultime partite ha ritrovato fiducia e punti. Noi in campo dobbiamo sempre dare il 100%. Nonostante tutto stiamo facendo un’ottima stagione”.

Ha poi proseguito: “Non dobbiamo perdere la consapevolezza. Questo è un gruppo che ha tanta voglia di fare e di dominare. Dobbiamo continuare a fare quanto fatto fino ad ora. Dicevano che eravamo falliti invece siamo ancora lì. Siamo a dicembre e sappiamo quali possono essere i nostri margini di miglioramento”.

Cristian Chivu (IMAGO)

Inter, Chivu: “Liverpool? Non siamo stati inferiori”

Chivu ha poi analizzato quanto fatto fino ad ora dalla squadra: “Contro il Liverpool abbiamo raggiunto uno step successivo a livello di intensità. Poi la Champions League è qualcosa di diverso. Con tutto il rispetto, il Como non è il Liverpool. Come atteggiamento e gioco non siamo stati inferiori“.

Infine ha aggiunto: “Gli indisponibili sono Acerbi, Calhanoglu, Dumfries, Darmian e Di Gennaro. Domani non ci saranno”.