L’intervista all’ex portiere José Luis Chilavert, leggenda della Nazionale del Paraguay

Dopo la finale di Monaco di Baviera abbiamo intervistato la leggenda del Paraguay José Luis Chilavert che ci ha parlato di Gianluigi Donnarumma.

Il portiere azzurro è stato protagonista della cavalcata trionfale della squadra di Luis Enrique a suon di parate mostruose eliminando quasi da solo mezza Premier League.

Jose Luis Chilavert è stato uno degli estremi difensori più forti al mondo negli anni novanta quando fu eletto IFFHS World’s Best Goalkeeper nel 1995, 1997 e 1998.

Scontato chiedergli un parere sull’ex portiere del Milan: “Donnarumma è un grande portiere e secondo me il più forte di tutti attualmente. Ha personalità, è bravo sulla linea e forte psicologicamente.”

L’intervista a José Luis Chilavert

L’ex portiere ha poi aggiunto sul Capitano della Nazionale Italiana: “Sa come gestire la pressione delle grandi occasioni ed è consapevole che la vittoria finale del PSG dipendesse da lui. L’importante è che non ripeti cazzate come quella contro il Real Madrid qualche anno fa.”

Chilavert, che diventò famoso per i suoi gol sui calci piazzati e per quella partita della vita contro la Francia ai mondiali del 1998, ha poi espresso un parere su Sommer, battuto ben cinque volte nella partita di ieri: “Yann è agile, abile nel gioco con i piedi ed è un ‘atajador’. Per me loro due sono il meglio che il ruolo del portiere abbia da offrire oggi.”

A cura di Alessandro Schiavone