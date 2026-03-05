Daniele Chiffi torna in campo dopo l’errore in Atalanta-Napoli: l’arbitro veneto dirigerà Venezia-Reggiana

Daniele Chiffi torna in campo dopo l’errore in Atalanta-Napoli. L’arbitro della Sezione di Padova dirigerà infatti Venezia-Reggiana, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie B.

Il veneto è reduce dall’errore nella sopracitata sfida della New Balance Arena, in occasione del gol annullato a Gutierrez per un contatto precedente tra Hojlund e Hien, ammesso a Open Var da Tommasi: “In verità a vedere le immagini si vede questo corpo a corpo. Hien cerca il contatto, è poca roba per considerarlo falloso. Troppo poco per definirlo punibile. Nella revisione concludono troppo velocemente ma è un errore di campo. Per noi è molto più importante la decisione di campo che se fosse stata corretta avrebbe evitato problematiche successive“.