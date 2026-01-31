Chievo Verona, Douglas Costa è atterrato in Italia | FOTO E VIDEO
Le prime immagini in gialloblù del colpo più clamoroso della storia del calcio dilettantistico: il brasiliano è arrivato a Malpensa
Prima la trattativa, poi l’ufficialità e ora l’arrivo in Italia: dopo aver raccontato passo per passo il trasferimento più incredibile del calcio dilettantistico ora ci sono anche le prime immagini.
Douglas Costa è atterrato a Malpensa per iniziare la sua avventura in Serie D con il Chievo Verona.
La firma sul contratto è arrivata in Brasile. Contratto di sei mesi, fino a giugno 2026. Poi, come raccontato, il brasiliano raggiungerà per i successivi due anni Mario Balotelli all’Al-Ittifaq.
Il Chievo ha così trasformato in realtà qualcosa che poteva sembrare solo frutto di immaginazione. Una pianificazione di un colpo partita dal proprietario Pietro Laterza e gestita fino alle firme da Andrea Fulco. Ora possiamo dirlo: Douglas Costa giocherà nel Chievo, in Serie D.