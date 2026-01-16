Ora è tutto vero: Douglas Costa è un nuovo giocatore del Chievo

Il Chievo ha ufficializzato l’arrivo di Douglas Costa

Ora è anche ufficiale: Douglas Costa è un nuovo giocatore del Chievo.

L’esterno brasiliano ex Juventus e Bayern Monaco, tra le altre, arriva a Verona dopo l’ultima esperienza con il Sydney FC, terminata a settembre 2025.

Sul proprio profilo Instagram, la società gialloblù ha annunciato l’arrivo del giocatore: “Un nome che non ha bisogno di presentazioni. Bem vinfo Douglas”.

Di seguito il comunicato ufficiale del Chievo: “Svincolato, dopo l’ultima esperienza con l’FC Sydney, l’atleta ha sottoscritto un contratto con il ChievoVerona che lo legherà al club gialloblù, entrando così a far parte della famiglia clivense”.

Il comunicato del club

Il Chievo ha proseguito: “L’esterno d’attacco porta esperienza, qualità e mentalità maturate ai massimi livelli, rappresentando un valore tecnico aggiunto per la squadra”.

E ancora: “Questo acquisto dimostra la volontà del club di continuare a costruire con ambizione e serietà – afferma il presidente Pietro Laterza – Siamo convinti che la presenza di un profilo come Douglas Costa possa dare prestigio al Chievo e all’intero campionato di Serie D”.