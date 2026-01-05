Questo sito contribuisce all'audience di

Anche il Napoli pensa a Chiesa, ma non cambiano le condizioni del Liverpool

Gianluca Di Marzio 5 Gennaio 2026
Chiesa, attaccante del Liverpool (IMAGO)
Non solo la Juventus su Chiesa: le ultime

Non c’è solo la Juventus tra le interessate a Federico Chiesa. I bianconeri hanno già fatto un sondaggio con l’entourage del giocatore, ma anche il Napoli ci sta pensando.

Anche gli azzurri, però, pensano a un’operazione impostata sulla base del prestito, a cui il Liverpool non apre.

I reds, infatti, non cambiano le proprie condizioni e accetterebbero solamente un trasferimento a titolo definitivo.

 