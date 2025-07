Slot non convoca Chiesa: esclusione dai convocati per il precampionato del Liverpool

Il Liverpool ha reso nota la lista dei convocati per il precampionato in vista della prossima stagione: assente Federico Chiesa

Federico Chiesa non c’è. L’attaccante italiano, nell’ultima stagione al Liverpool, non è stato inserito da Arne Slot nella lista dei convocati per il tour precampionato in Asia.

Un’esclusione che rende, a questo punto, ancora di più un punto interrogativo il suo futuro.

I giocatori del Liverpool che sfideranno Yokohama Marinos e Milan sono: Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Diaz, Szoboszlai, Nunez, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Elliott, Tsimikas, Robertson, Gravenberch, Doak, Woodman, Mamardashvili, Kerkez, Wirtz, Frimpong, Pecsi, Ngumoman Ha, Misciur, Morton, Bradley, Stephenson, Nyoni.

Assente, come detto, l’ex Juventus che nella passata stagione ha messo a referto solo 14 presenze e ha disputando un totale di 104 minuti.