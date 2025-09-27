Chiesa entra e segna ma non evita la sconfitta del Liverpool: il Crystal Palace segna al minuto 98
Secondo gol in Premier League per Federico Chiesa ma il Liverpool perde la prima partita in stagione
Ancora un gol per Federico Chiesa, il secondo in questo inizio di Premier League. L’esterno italiano è subentrato a Wirtz al minuto 74.
Tredici minuti dopo ha realizzato la rete dell’1-1 che sembrava aver regalato un punto al Liverpool.
All’ultimo minuto di gioco è arrivato però il gol di Nketiah che ha riporttato il Palace in vantaggio.
Prima sconfitta stagionale per gli uomini di Slot che restano al primo posto davanti proprio al Crystal Palace, secondo a 12 punti.