Liverpool, Slot conferma l’infortunio di Leoni e l’inserimento di Chiesa nella lista Champios

Arne Slot ha confermato la rottura del crociato e quindi la stagione finite per Leoni e l’inserimento di Federico Chiesa in lista Champions

È cominciata nel modo più sfortunato possibile l’avventura di Giovanni Leoni con il Liverpool. L’ex Parma, infatti, ha riportato la rottura del crociato nella gara contro il Southampton in Carabao Cup.

Di questo Slot ne ha parlato nella mattinata di oggi, 26 settembre: “La prima cosa è che Leoni non è in una buona condizioni, ovviamente, perché si è rotto il ginocchio e significa che starà fuori per un anno”.

Visto l’infortunio del centrale italiano i Reds hanno deciso di inserire nella lista Champions Chiesa.

In caso di un infortunio molto lungo, infatti, con il nuovo regolamento UEFA i club possono sostituire il calciatore infortunato con un altro.