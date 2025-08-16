L’estate folle di Chiesa: dal possibile addio al gol ad Anfield, ora è pronto a prendersi il Liverpool

Dalla possibile cessione a eroe della prima giornata di Premier League: Federico Chiesa ora è pronto a prendersi Anfield

Roller coaster. Così potremo riassumere le ultime settimane di Federico Chiesa, passato dalla non convocazione per le amichevoli del Liverpool al gol decisivo nella prima giornata di Premier League. Mandato in campo da Slot nel momento di massima difficoltà dei Reds, dopo il momentaneo pareggio di Semenyo, l’ex Fiorentina e Juventus ha risposto presente, trovando il primo gol nel campionato inglese proprio sotto la Kop.

Il classe ’97 in estate avrebbe potuto lasciare il Liverpool per tornare in Serie A. Arne Slot lo aveva infatti escluso dalla tournèe in Asia. Una scelta che sembrava, di fatto, mettere un punto sull’esperienza inglese dell’attaccante ligure.

Federico Chiesa era infatti nella lista del Napoli per rinforzare il reparto offensivo, ma Chiesa sarebbe potuto diventare un’opportunità anche per Milan e Atalanta.

Una notte che può cambiare la storia. Dopo una prima stagione al di sotto delle aspettative, conclusa soltanto con 14 presenze tra tutte le competizioni e meno di 500 minuti in campo, ora Federico Chiesa è pronto a riprendersi il tempo perso.

Il Liverpool riparte da Chiesa

Sei minuti per far impazzire Anfield. Dopo aver incassato il secondo gol di Semenyo, che aveva gelato Anfield in contropiede, Arne Slot ha scelto di mandare in campo Federico Chiesa al posto di Florian Wirtz. Decisione ripagata quasi subito, con un destro al volo sul quale Petrovic non ha potuto nulla. La scivolata sulle ginocchia e l’urlo di gioia sotto la Kop non possono che essere una liberazione per l’ex Fiorentina e Juventus.

Ora Federico Chiesa è pronto a prendersi il Liverpool: “Sono sincero: io sono felice qua. Gioco in una delle squadre più forti del mondo: devo aspettare ed essere pronto come stasera, devo dimostrare che posso giocare in questa squadre. Ripeto, il mister si è comportato con me molto bene in questi mesi“.

Slot: “Chiesa ha risposto presente”

Arne Slot si gode ora un’opzione aggiuntiva per l’attacco del Liverpool: “Quando abbiamo avuto bisogno di lui, ha risposto presente. I tifosi hanno cantato per lui già tante volte durante la partita e anche la scorsa stagione, penso che sia molto bello per lui dare loro qualcosa in cambio, ed è sicuramente quello che ha fatto oggi“.

Sul futuro, invece: “Finché sarà qui, il suo futuro è sicuramente al Liverpool e non ho motivo di credere che le cose cambieranno. Nella scorsa stagione ha avuto difficoltà la scorsa stagione a ritrovare la condizione fisica“.