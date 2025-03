Fabrizio Racca e Giorgio Chiellini insieme con “Better Togheter” per la giornata sulla consapevolezza dell’autismo

Il celebre pastry chef torinese Fabrizio Racca insieme a Giorgio Chiellini con l’iniziativa “Better Togheter”: ecco in cosa consiste

Una bella e importante iniziativa sta per prendere il via: insieme all’ex difensore italiano Giorgio Chiellini, il famoso chef torinese Fabrizio Racca ha aderito a un nuovo progetto: “Better Togheter”.

L’iniziativa è dedicata alla giornata sulla consapevolezza dell’autismo del prossimo 2 aprile, ed è il terzo “episodio” della campagna “Together” a cui il famoso pasticcere sta ormai prendendo parte.

In collaborazione con Insuperabili (la squadra di calcio per persone con disabilità) e col campione italiano Giorgio Chiellini che ha deciso di abbracciare questa causa, Racca ha creato un dolce simbolico di consapevolezza e cambiamento. A favore, proprio, di Insuperabili.

Di seguito, ecco in cosa consiste la campagna avviata.

“Better Together”: avviata la campagna di Racca e Chiellini

Il cuore di questa campagna è un dolce pensato per due persone, simbolo appunto di condivisione e collettività. La creazione dello chef unisce il dolce sapore del pistacchio alla freschezza vivace del lampone e all’eleganza della rosa, con una perfetta armonia di consistenze croccanti, morbide e cremose.

Il colore verde, presente sia nel dolce che nella sua confezione, non è scelto a caso. Il verde, simbolo della natura, rappresenta la missione di Insuperabili: promuovere l’inclusione sociale, trasformando ciò che viene spesso visto come straordinario in qualcosa di naturale e accessibile per tutti.

Il cibo come veicolo di inclusione

Insieme, Giorgio Chiellini e Fabrizio Racca hanno realizzato anche un videonarrativo con due atleti di Insuperabili, Chiara Serenthà e Alessio Privitera, per raccontare il valore di questa preziosissima iniziativa. Inoltre, il 2 aprile, alcuni atleti saranno presenti nello store di Corso Vittorio Emanuele II 78 a Torino, per partecipare attivamente alla vendita del dolce.

Il progetto sarà protagonista il 3 aprile della Cena di Gala “MENÙ A 10 MANI” presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, evento benefico organizzato da To Be, a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. L’edizione limitata del dolce è disponibile dal 28 marzo al 6 aprile nelle tre sedi torinesi della pasticceria Fabrizio Racca: Corso Vittorio Emanuele II, 78, Corso Alcide De Gasperi, 22 e Via San Marino, 95. Il 50% del ricavato sarà devoluto a Insuperabili per supportare il progetto di inclusione sociale attraverso lo sport.