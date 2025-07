Chiellini diventa azionista del LAFC

Giorgio Chiellini entra a far parte della proprietà del Los Angeles Football Club. “È un grande onore per me”: le parole dell’ex difensore

Tramite un comunicato ufficiale il Los Angeles Football Club ha fatto sapere che Giorgio Chiellini è diventato uno degli azionisti della società.

“Unirmi al gruppo di proprietà LAFC è un grande onore per me. Quando sono arrivato qui tre anni fa come giocatore, ho subito sentito che c’era qualcosa di speciale in questo club. È un’organizzazione ambiziosa, costruita da persone straordinarie e sostenuta da una comunità che ti fa davvero sentire a casa“.

“Ecco perché, l’anno scorso, ho espresso il mio desiderio di diventare proprietario, e ora sono orgoglioso di continuare questo viaggio e dare il mio sostegno a un progetto in cui credo profondamente“: le parole dell’ex difensore.

Bennett Rosenthal, proprietario capo del LAFC, su Chiellini ha dichiarato: “Siamo grati di avere l’opportunità per Giorgio di continuare la sua eredità con LAFC come membro del nostro gruppo di proprietà. Giorgio ha sempre portato una straordinaria leadership, professionalità e carattere ovunque vada, e i suoi valori si allineano perfettamente con la visione a lungo termine che abbiamo per LAFC. Siamo grati di avere Giorgio come nostro amico e ora partner“.

Il comunicato ufficiale del LAFC

IL COMUNICATO DEL LAFC: “Il LAFC ha annunciato oggi che il leggendario difensore italiano ed ex giocatore del LAFC Giorgio Chiellini si è unito al gruppo di proprietà del club. Chiellini si è ritirato nel 2023 dopo una notevole carriera di 22 anni come giocatore, che includeva le sue ultime due stagioni con il LAFC“.