Prima della partita contro l’Udinese, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN.

In una settimana turbolenta per la Juventus torna il campionato con il turno infrasettimanale. A poche ore dall’esonero di Igor Tudor, i bianconeri sfidano l’Udinese.

In panchina ci sarà Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen, in attesa del prossimo condottiero sulla panchina della Juve, che sarà Luciano Spalletti.

Per fare ancora più chiarezza, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy bianconero, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Di seguito le sue parole.

Juventus, le parole di Chiellini

L’ex giocatore bianconero ha esordito: “Penso che Igor Tudor vada ringraziato perché ha fatto un lavoro importante. Ci ha portato in Champions League, che non era scontato. Se abbiamo preso questa decisione è perché riteniamo che questa squadra possa fare un grande campionato”.

Su Spalletti: “Credo che Luciano sia un grande allenatore di esperienza. È un allenatore su cui non c’è nulla da dire. Non c’è niente di firmato, ne parleremo quando sarà giusto farlo. Pensiamo alla partita di oggi, ringraziamo Brambilla che ha guidato la squadra in questi giorni”.

L’esonero di Tudor non è stato facile: “Chiaro che è stata una decisione sofferta, non è nel DNA Juve. Lo considero questo un anno di costruzione per tornare ad essere quella che vuole primeggiare e vincere. Pensiamo che ci sia la possibilità di fare bene nei prossimi anni e fin da subito”.

Manca ancora una parte nell’organigramma della Juventus: “Sarà previsto un altro intervento perché manca la figura del direttore sportivo. Arriverà”.