Le parole di Giorgio Chiellini sulle ultime mosse di mercato della Juventus

A meno di 24 ore dalla fine del calciomercato si gioca Parma-Juventus, ultimo impegno prima dello sprint finale dell’ultimo giorno. A proposito di questo, il director of football strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato delle strategie dei bianconeri.

Ai microfoni di DAZN, nel prepartita ha innanzitutto parlato degli ultimi due arrivi, partendo da Boga: “Cercavamo di trovare un ragazzo che potesse dare un po’ di fiato a Yildiz e potesse essere utile per le prossime partite. Boga era un’opportunità, è un giocatore che conosce già il campionato italiano e che può fare la differenza a partita in corso e che sta già bene, anche se avrà bisogno di un paio di partite“.

E arrivando poi a Holm: “Holm è un terzino affidabile, ci dispiace che Joao Mario non sia riuscito a integrarsi bene in questi mesi, ma il calcio italiano è diverso. Con Holm abbiamo un’alternativa in più, sarà una risorsa“.

Poi, ha chiuso parlando degli obiettivi in attacco e chiudendo la porta a un arrivo di Mauro Icardi, per cui la Juve ha fatto un tentativo: “Il discorso è che Vlahovic tornerà tra un po’, perché ha avuto un infortunio importante. Ci siamo sempre mossi per trovare un attaccante che avesse quelle caratteristiche compatibilmente con la situazione finanziaria del club. Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister, ma non c’è niente di più e mi sento di escludere questa cosa qui“.

Infine, ha concluso: “Sugli altri nomi usciti siamo in attesa, se ci riusciamo bene, altrimenti sappiamo di avere altri giocatori a disposizione e di riavere Dusan tra un mese e mezzo. Siamo in attesa, Mateta l’abbiamo valutato ma abbiamo deciso di non procedere per i costi, con grande rispetto per un giocatore importante. Kolo Muani invece è un giocatore del Tottenham, questa è la verità”.