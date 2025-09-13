Juventus, Chiellini: “Vlahovic sta facendo bene. In attacco ci serviranno tutti”

Le parole di Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, prima della partita contro l’Inter.

È il giorno del Derby D’Italia: la Juventus e l’Inter si sfidano per il match più suggestivo della terza giornata di Serie A.

La squadra bianconera arriva alla partita a punteggio pieno, dopo le due vittorie ottenute con Genoa e Parma. L’Inter, invece, dopo il rotondo 5-0 contro il Torino, è uscita sconfitta a San Siro contro l’Udinese.

Prima della partita, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Di seguito le sue parole.

Juventus, le parole di Chiellini

Chiellini ha esordito parlando di Vlahovic: “Sono queste le partite che uno aspetta quando è tifoso. Vlahovic? Sta facendo bene, Igor lo ha visto bene. Quest’anno davanti abbiamo tante alternative e durante la stagione serviranno tutti”.

Poi, ha continuato: “Sostituto di Yldiz? Si può giocare in diversi modi, trovare un simile di Yldiz è difficile, lui è speciale. Openda può giocare con un altro attaccante ma anche da prima punta, ha caratteristiche diverse dagli altri perciò lo abbiamo scelto”.

Infine, ha concluso con una battuta: “Chi è più forte: Bremer o Chiellini? Bremer”.