Juventus, Chiellini: “Attacco? Al momento niente in dirittura d’arrivo”

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto prima della partita contro il Benfica

La Juventus è pronta a giocarsi una partita fondamentale in Champions League contro il Benfica: in caso di vittoria, i bianconeri possono andare a Monaco a giocare l’ultima gara della League Phase pensando solo al piazzamento.

Nel prepartita è intervenuto Giorgio Chiellini,Director of Football Strategy del club bianconero.

L’ex difensore ha parlato delle strategie di mercato e di ciò che aspetta alla Juventus per questa partita e per il futuro.

Di seguoto le sue parole.

Juventus, le parole di Chiellini

Chiellini ha esordito: “Cagliari? Era una partita chiave, dopo tanti elogi e tante belle partite non mi sento neanche di rimproverarla. È mancata poca concretezza, oggi sarà una partita diversa dove servirà equilibrio. Dobbiamo fare attenzione alle loro qualità, dopo la vittoria di Bodo possiamo andare a Monaco pensando soltanto al piazzamento”.

Su Mourinho: “È stato un grande avversario ed è un grande allenatore. Mi farà piacere salutarlo a fine partita”.

Infine, sul mercato: “Molte volte sapete le cose prima di me. Sul mercato in entrata non è facile migliorare la squadra a gennaio. Stiamo facendo delle valutazioni su un ruolo dove purtroppo Dusan ha avuto un infortunio importante. Al momento non c’è niente in dirittura d’arrivo”.