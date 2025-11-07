Le parole di Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, al Football Business Forum organizzato da SDA Bocconi

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto in occasione del Football Business Forum organizzato da SDA Bocconi. L’ex difensore bianconero ha aperto il suo intervento spiegando il suo nuovo ruolo nella società: “Sto proseguendo il lavoro iniziato da Francesco Calvo, che mi ha introdotto in questo ambiente lo scorso anno. A livello aziendale sto affiancando Federico Comolli nella gestione del club, cercando di unire la mia esperienza da calciatore a una nuova prospettiva dirigenziale“.

Il classe ’84 ha commentato i risultati dell’ultimo bilancio, svelando il principale obiettivo per il prossimo futuro: “Arrivare al breakeven entro il 2026-27, puntando su sostenibilità e risultati. Siamo stati pionieri nel progetto delle seconde squadre e ora ne stiamo raccogliendo i frutti, come con Yildiz. È vero, abbiamo dovuto sacrificare alcuni talenti per ragioni di bilancio, ma questo rientra in una strategia più ampia: creare un sistema sostenibile“.

Tra i tanti temi toccati da Chiellini nel corso del suo intervento, anche i delicati rapporti con la UEFA: “Eravamo consapevoli della procedura sul Fair Play Finanziario. Riceveremo una multa e un nuovo settlement agreement, ma non ci sarà alcun obbligo di operazioni straordinarie. Continueremo sul percorso di sostenibilità iniziato anni fa, e soprattutto abbiamo centrato l’obiettivo di tornare in Champions“.

Il dirigente della Juventus ha parlato della crescita della Serie A, soprattutto nel confronto con la Premier League: “Non credo che la Serie A possa colmare completamente il divario con la Premier League, ma deve assolutamente migliorare per sopravvivere. L’interesse internazionale verso la Serie A sta calando, e serve una strategia diversa: dobbiamo riportare in Italia i migliori giocatori, perché sono loro che attraggono gli spettatori”.

Chiellini: “Non mi sono mai visto allenatore”

Il Director of Football Strategy della Juventus ha svelato un retroscena sulla sua carriera da giocatore, raccontando molto del modo in cui vede il calcio: “Ho sempre sentito più naturale il passaggio a un ruolo gestionale, strategico, anche se credo che la leadership resti la stessa. Quando iniziava una stagione, guardavo ai miei compagni come a 25 aziende diverse: ognuna con i propri obiettivi, i propri interessi“.

Chiellini ha proseguito: “Il compito del leader è far capire che senza unità d’intenti nessuno vince, né la squadra né le singole persone. Ma anche noi, da giocatori, avevamo i nostri “capi”: l’allenatore, la società, la proprietà. È una catena di responsabilità che non si spezza mai“.

“Lanceremo diversi eventi allo Stadium”

Giorgio Chiellini ha svelato anche i piani relativi al futuro dell’Allianz Stadium: “Lanceremo diversi eventi: abbiamo iniziato con il rugby e in estate ospiteremo i primi concerti. L’obiettivo è portare nello stadio un numero di eventi molto più alto rispetto alle sole partite. Vogliamo capire davvero cosa desiderano i tifosi e costruire un’offerta che li coinvolga di più“.

Il Director of Football Strategy della Juventus ha concluso il suo intervento paragonando il calcio italiano al modello americano: “Negli Stati Uniti il livello si sta alzando, ma il salary cap aiuta a mantenere la competitività. Il movimento non sta esplodendo perché non può attrarre troppe stelle, ma funziona: hanno una media di 20-25mila spettatori, riescono a offrire un prodotto coerente con il loro livello. Per loro lo sport è intrattenimento, un’esperienza paragonabile al teatro o al cinema. E noi dovremmo imparare qualcosa da quella mentalità“.