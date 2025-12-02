Juventus, Chiellini: “La situazione di Vlahovic non cambia. Rinnovo Yildiz? C’è volontà da entrambe le parti”
Le parole di Giorgio Chiellini prima della gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese: le sue dichiarazioni
Dopo essere tornata alla vittoria sia in Champions League che in campionato, la Juventus si prepara a scendere in campo in Coppa Italia.
Avversario negli ottavi di finale l’Udinese, che la squadra allenata da Luciano Spalletti affronterà all’Allianz Stadium.
La vincente sfiderà una tra Venezia e Inter. Intanto Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato della gara e non solo.
“Le scelte di Spalletti dimostrano che la partita va affrontata in maniera seria. C’è voglia di dare continuità alle ultime vittorie”, ha detto a pochi minuti dal fischio d’inizio del match di Coppa Italia.
Le parole prima di Juventus-Udinese di Giorgio Chiellini
Chiellini ha poi aggiunto sul rinnovo di Kenan Yildiz: “Ho parlato nelle ultime settimane. Non ci sorprende quanto sta facendo bene, c’è volontà da entrambe le parti. È un giocatore così speciale che ci vuole più tempo di quello che si pensi”.
Per concludere con il punto su Dusan Vlahovic e sul mercato: “Non potrà giocare per tre mesi o quelli che saranno, è un’assenza importante e ci dispiace, gli auguriamo una pronta guarigione. Detto questo può essere un’opportunità anche per gli altri, con lui parleremo ma non è che la sua situazione cambia. La stima e l’affetto l’abbiamo dimostrata ampiamente, lui deve pensare a guarire”.