Le parole di Giorgio Chiellini prima della gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

Dopo essere tornata alla vittoria sia in Champions League che in campionato, la Juventus si prepara a scendere in campo in Coppa Italia.

Avversario negli ottavi di finale l’Udinese, che la squadra allenata da Luciano Spalletti affronterà all’Allianz Stadium.

La vincente sfiderà una tra Venezia e Inter. Intanto Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato della gara e non solo.

“Le scelte di Spalletti dimostrano che la partita va affrontata in maniera seria. C’è voglia di dare continuità alle ultime vittorie”, ha detto a pochi minuti dal fischio d’inizio del match di Coppa Italia.

Le parole prima di Juventus-Udinese di Giorgio Chiellini

Chiellini ha poi aggiunto sul rinnovo di Kenan Yildiz: “Ho parlato nelle ultime settimane. Non ci sorprende quanto sta facendo bene, c’è volontà da entrambe le parti. È un giocatore così speciale che ci vuole più tempo di quello che si pensi”.

Per concludere con il punto su Dusan Vlahovic e sul mercato: “Non potrà giocare per tre mesi o quelli che saranno, è un’assenza importante e ci dispiace, gli auguriamo una pronta guarigione. Detto questo può essere un’opportunità anche per gli altri, con lui parleremo ma non è che la sua situazione cambia. La stima e l’affetto l’abbiamo dimostrata ampiamente, lui deve pensare a guarire”.