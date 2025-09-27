Juventus, Chiellini: “Vlahovic non si muove ed è un giocatore importante per noi”

Le parole di Giorgio Chiellini prima del fischio d’inizio del match contro l’Atalanta.

Tutto pronto per il fischio d’inizio tra Juventus e Atalanta. Nel pre partita, Giorgio Chiellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match e su alcuni giocatori.

Sulla partita: “Saranno 90 minuti molto importanti, veniamo da una settimana in cui abbiamo lavorato bene. È un campo in cui non siamo mai riusciti a vincere negli ultimi anni.”

Poi ha aggiunto su Koopmeiners: “È un mediano, la speranza è diriuscire a creare movimento e riuscire a sfruttare i suoi inserimenti. Credo possa essere una partita che potrà fargli acquisire fiducia.”

E infine su Vlahovic: “Dusan sarà un giocatore della Juventus fino a giugno 2026, non si muove ed è un giocatore importante della Juve. Si sta allenando bene, ha un atteggiamento ottimo e spero che entri e segni come nella scorsa.”