Juventus, Chiellini: “Vlahovic non si muove ed è un giocatore importante per noi”

Redazione 27 Settembre 2025
Chiellini (IMAGO)
Le parole di Giorgio Chiellini prima del fischio d’inizio del match contro l’Atalanta.

Tutto pronto per il fischio d’inizio tra Juventus e Atalanta. Nel pre partita, Giorgio Chiellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match e su alcuni giocatori.

Sulla partita: “Saranno 90 minuti molto importanti, veniamo da una settimana in cui abbiamo lavorato bene. È un campo in cui non siamo mai riusciti a vincere negli ultimi anni.”

Poi ha aggiunto su Koopmeiners: “È un mediano, la speranza è diriuscire a creare movimento e riuscire a sfruttare i suoi inserimenti. Credo possa essere una partita che potrà fargli acquisire fiducia.”

E infine su Vlahovic: “Dusan sarà un giocatore della Juventus fino a giugno 2026, non si muove ed è un giocatore importante della Juve. Si sta allenando bene, ha un atteggiamento ottimo e spero che entri e segni come nella scorsa.”