Chi è Semih Kilicsoy: il bomber turco sulle orme di Ciro Immobile che piace al Cagliari

Dalle giovanili del Besiktas all’obiettivo Serie A: dopo aver imparato da Immobile ora Semih Kilicsoy sogna in grande

Allenarsi con Ciro Immobile e avere come idolo Sergio Aguero può aiutare per diventare un calciatore professionista e sognare la Serie A? Se di mestiere fai l’attaccante e hai del talento come Semih Kilicsoy è possibile.

Il giovane centravanti classe 2005 di proprietà del Besiktas si sta mettendo in mostra nel campionato turco ed è proprio con la maglia del club in cui è cresciuto che la scorsa stagione ha avuto modo di allenarsi, giocare e di imparare molto dalla punta ex Lazio visto che i due hanno condiviso lo spogliatoio e la fase offensiva per tutta la stagione.

Inoltre, Kilicsoy potrebbe anche ritrovare il suo “maestro” Immobile qualora riuscisse a trasferirsi in Serie A. Nei giorni scorsi infatti il Besiktas e il Cagliari sono stati al centro di una trattativa per lui.

Il legame che Kilicsoy ha con l’Italia è già forte. Nel marzo 2024 ha segnato il suo secondo gol con la divisa della Turchia U21 proprio contro i pari età azzurri e tre mesi più tardi il Ct della nazionale maggiore, Vincenzo Montella, lo ha fatto esordire contro l’Italia in amichevole.

Solskjaer rivela la crescita di Kilicsoy: “Impara tanto da Immobile”

Solskjaer, attuale allenatore del Besiktas ha detto di lui: “Kilicsoy è bravo e può crescere molto ma ha bisogno di imparare tanto da uno come Immobile”. Allenarsi e crescere con una punta esperta come l’ex Lazio è sicuramente stato d’aiuto visto che il talento turco da quella conferenza in poi ha segnato due dei suoi tre gol totali nell’ultimo campionato.

Kilicsoy non è certamente un attaccante che fa della struttura fisica il suo punto di forza. Il giovane turco è alto 178 centimetri e infatti punta soprattutto molto sulla rapidità e la velocità d’esecuzione in area. Tempo fa, forse non a caso, aveva dichiarato che il suo idolo d’infanzia è Sergio Aguero, nientemeno che il miglior marcatore di tutti i tempi del Manchester City, col quale condivide alcune caratteristiche fisiche. Sono doti che potrebbero quindi fare molto comodo al Cagliari e al suo allenatore Fabio Pisacane che ha spesso usato moduli con due punte e quindi Kilicsoy potrebbe trovare spazio.

I numeri e le caratteristiche del talento del Besiktas

Come ha rivelato in un’intervista a beIN Sports Turkiye, il talento classe 2005 è in grado di muoversi su tutto il fronte offensivo perché dopo gli anni disputati nelle giovanili in cui giocava da punta centrale, in prima squadra ha fatto spesso anche l’ala destra e sinistra. Tra le sue doti c’è quindi quella della duttilità che fa certamente comodo ad ogni allenatore.

In Turchia ci sono grandi aspettative su Kilicsoy perché fin dai tempi delle giovanili ha sempre dimostrato di avere grandi capacità realizzative. Nella Süper Lig turca U19 il talento cresciuto nelle giovanili del Besiktas ha infatti realizzato ben 40 gol in 61 partite, numeri molto importanti e che ora spera di poter replicare anche in prima squadra (dove ha raccolto 16 reti e 9 assist in 85 presenze in tutte le competizioni), magari riuscendo anche a fare il salto in Serie A con il Cagliari per lanciare una sfida a distanza al suo “maestro” Immobile.

A cura di Federico De Milano