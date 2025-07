Grinta e tecnica e per dominare il centrocampo, i consigli del padre tennista per diventare un campione. Chi è Neil El Aynaoui, obiettivo della Roma.

“Neil è un dono per un allenatore”. Albert Cartier, ex allenatore del Nancy, non ha dubbi sulle qualità di El Aynaoui. Il centrocampista del Lens piace molto alla Roma che sta preparando un’offerta da 22 milioni più bonus al club francese per il marocchino.

“È indipendente. Ha margini di miglioramento, ma non c’è bisogno di ripetergli le cose 36 volte. Lui è uno che si assume le proprie responsabilità”, ha sostenuto Cartier parlando del suo ex giocatore.

“Neil sa prendere le giuste decisioni nei momenti di maggiore pressione. Quando la situazione è tesa, quando c’è ritmo, lui fa sempre la scelta più opportuna. Non è mai in balia degli eventi, è lucido e sa come gestire le proprie emozioni”.

Reduce da 8 gol e 1 assist in 24 partite nella scorsa Ligue 1, il classe 2001 si è ormai affermato come uno dei gioiellini più ambiti del campionato francese. E proprio per queste ragioni, la Roma ha messo gli occhi su di lui.

Maturità tattica e intensità: le caratteristiche di El Aynaoui

Sul campo, El Aynaoui mette in mostra le doti di un centrocampista moderno, un vero e proprio box-to-box. La sua tecnica, abbinata a un’ottima visione di gioco, gli permette di dettare i tempi della gara ed è inoltre capace sia di recuperare palloni che di inserirsi in zona gol. Dinamicità e resistenza fisica lo rendono prezioso sia in fase difensiva che offensiva. Non è un caso che, nonostante la giovane età, abbia già dimostrato una maturità tattica notevole, unita a una grinta e a una determinazione che lo hanno messo in risalto agli occhi di diversi club.

El Aynaoui è un centrocampista completo, con una spiccata propensione al sacrificio e una leadership silenziosa che traspare in ogni partita. La sua capacità di leggere il gioco e di anticipare le mosse avversarie lo rende un elemento prezioso nel centrocampo del Lens. Il suo profilo però si sposerebbe molto bene con il calcio italiano, dove la tattica e l’intensità sono fondamentali. A maggior ragione per una squadra che ha come allenatore Gian Piero Gasperini.

Tenacia e disciplina: gli insegnamenti del padre come mantra

Ma la storia di Neil va oltre il calcio. Lo sport, è la costante. Il classe 2001, cresciuto a in Francia a Nancy, ha radici marocchine e un legame indissolubile con la sua famiglia. Suo padre, Younes El Aynaoui, è un ex tennista professionista che ha raggiunto come suo miglior piazzamento il 14° posto nel ranking ATP. Crescere con un padre atleta di quel calibro ha indubbiamente forgiato il carattere di Neil, insegnandogli la disciplina, il sacrificio e l’importanza del lavoro duro per raggiungere i propri obiettivi. Ed è un esempio che Neil porta con sé ogni giorno: “Mio padre non mi dà consigli tattici o tecnici, ma piuttosto si concentra sui dettagli che mi permettono di rimanere ai massimi livelli. Dallo stile di vita a tutte le piccole cose che mi fanno sentire bene fisicamente”, ha dichiarato in un’intervista concessa a lensois.com. Il calcio, per Neil, non è solo una professione, ma una passione profonda, coltivata fin da bambino.

“All’inizio abitavamo a Barcellona, ma lì i ragazzi vivono solo per il calcio. Era logico che si interessasse al mondo del pallone. Ho visto subito che quella era la sua vocazione”, ha svelato papà Younès a L’Équipe. Nonostante i riflettori su di lui siano sempre più accesi, Neil rimane un ragazzo con i piedi per terra, concentrato sul miglioramento continuo. “È piuttosto riservato, non è il tipo a cui piace essere al centro dell’attenzione. In campo però ha carattere da vendere, sembra abbia due personalità diverse” ha ammesso suo padre. E anche chi ha avuto modo di lavorare con lui non lesina elogi. Franck Haise, l’allenatore che lo ha lanciato al Lens, ha spesso sottolineato la sua “intelligenza calcistica e la sua capacità di adattamento. È un lavoratore instancabile dall’enorme potenziale. Sa ascoltare, imparare e mettersi al servizio della squadra. Neil ha la testa sulle spalle”. E proprio queste doti potrebbero portarlo verso la consacrazione definitiva. Forse proprio in Italia, con la maglia della Roma.