Chi è Mateo Silvetti, l’esterno offensivo che piace alla Fiorentina

La Fiorentina cerca degli esterni offensivi: ecco chi è Mateo Silvetti, argentino classe 2006 che piace ai viola.

La Fiorentina mette gli occhi sulla MLS: ai viola piace un argentino di Rosario che gioca nell’Inter Miami. E non stiamo parlando di Leo Messi, ma di Mateo Silvetti.

Il classe 2006 è ancora nel mirino del nostro campionato italiano, dopo l’interesse nella scorsa sessione invernale di mercato dell’Inter. I viola infatti stanno cercando degli esterni offensivi e il nuovo ds Paratici ha già puntato il suo profilo.

Silvetti si è messo in mostra non solo nell’Inter Miami giocando con Lionel Messi ma soprattutto nell’ultimo Mondiale Under 20, in cui è stato decisivo in più partite: dagli ottavi contro la Nigeria fino al gol in semifinale che ha garantito all’albiceleste un posto nella finalissima della competizione. Le emozioni quindi non sono mancate soprattutto se tutta la tua Nazione ti sta guardando e anche supportando.

E non sono mancati i complimenti, in particolare di una persona molto speciale: Leo Messi. Il suo idolo oltre a congratularsi con tutta la squadra sui social ha mandato un messaggio proprio al classe 2006: “Grande Toto Silvetti“.

La Fiorentina cerca un esterno offensivo: la carriera di Mateo Silvetti

19 anni e tanta esperienza portata sulla spalle. Nonostante l’età e l’infortunio al metatarso del piede sinistro, che gli ha causato uno stop di qualche mese, la carriera di Silvetti si è sviluppata in due grandi club: Newell’s e Inter Miami. Prima di passare in MLS, il classe 2006 ha dato già spettacolo nel campionato argentino, prima nel settore giovanile e poi in Prima Squadra, mettendosi in risalto anche con alcune doppiette. Ha portato in vantaggio i suoi contro il Deportivo Riesta nel 2024 (anche se il match è poi terminato in pareggio) ed è stato decisivo nel 2025 contro l’Atletico Tucuman portando a casa i 3 punti.

Velocità, freddezza e attacco della profondità hanno sicuramente sorpreso anche in America, dove l’ha accolto l’Inter Miami. Ed è qui che il sogno del piccolo Mateo è uscito dal cassetto: giocare con Lionel Messi, il suo idolo di sempre. Due argentini in America e un’intesa subito perfetta, come contro il Cincinnati: assist di Silvetti per il gol di Messi e assist della Pulce per il gol del classe 2006. Per poi replicare contro i Vancouver. L’ex Barcellona infatti ha fornito a Silvetti l’assist perfetto per il gol del 3-0 nella semifinale. Questo è l’ultima delle due reti e altrettanti assist messi a segno in 9 presenze con la maglia rosanera.

Mateo Silvetti e il legame con Messi

Stessa città di nascita, percorso simile nel mondo del calcio per poi ritrovarsi a giocare nello stesso club. Se è un sogno non svegliate Mateo Silvetti che sta vivendo ciò che ogni bambino desidera da sempre: giocare insieme al suo idolo Lionel Messi. Entrambi nati a Rosario e un inizio di carriera nelle giovanili del Newell’s ma con 19 anni di differenza.

Il primo ha già scritto pagine di storia nel mondo del calcio, il secondo sta iniziando a mettersi in mostra e ha una lunga carriera davanti. La connessione tra i due però è molta, non solo un passato simile ma soprattutto un presente da condividere. Ma il futuro potrebbe rivelare sorprese e portarlo proprio lontano dal suo idolo.