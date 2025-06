Martin Baturina: ecco chi è l’ultimo diamante croato vicino al Como

I numeri, la storia e la carriera di Martin Baturina, centrocampista classe 2003 croato della Dinamo Zagabria

Il Como, dopo la conferma di Cesc Fabregas, è pronto a essere protagonista anche sul mercato.

La volontà è quella di crescere ancora di più.

I biancoblù sul calciomercato hanno puntato l’ultimo talento della Dinamo Zagabria, Martin Baturina.

Il Como è vicino all’accordo con il calciatore e per lui il club croato chiede 30 milioni di euro.

Sulle orme di Luka

Dalle parti del Maksimir sono ormai abituati a veder sbocciare grandi talenti, che in alcuni casi devono anche convivere con etichette pesanti. Se dalla prossima stagione i tifosi del Milan e gli amanti del calcio potrebbero trovarsi ad ammirare Modric in maglia rossonera, sulle sponde del lago di Como si potrebbe godere di un talento da sempre paragonato a Luka e a un’altra leggenda croata come Zvonimir Boban.

Martin Baturina è nato a Zurigo il 16 febbraio 2003. Figlio dell’ex attaccante croato Mate mostra fin da giovanissimo una classe sopra la media. Trequartista dal piede destro (ma abilissimo anche col sinistro) di 172cm arricchiti da pura agilità e dribbling. Dopo gli inizi all’Hajduk il classe 2003 è passato ben presto al settore giovanile della Dinamo. Il 16 maggio 2021 è arrivato il suo esordio in prima squadra a 18 anni e 3 mesi. Man mano Baturina è diventato anche un leader tecnico della sua squadra. Dal suo esordio 22 gol e 39 assist in 165 presenze. Una bacheca arricchita da 4 campionati, 2 coppe e una supercoppa. Un curriculum abbellito anche da una presenza sempre più costante in nazionale maggiore (12 presente e 1 gol dal suo esordio a novembre 2023).

La Serie A per consacrarsi

Autore di 6 gol e 12 assist in 45 presenze stagionali a ricordarsi di lui sono i tifosi milanisti. Il suo gol all’ultima giornata della league phase di Champions che è costato l’accesso agli ottavi di finale ai rossoneri. Il futuro? Potrebbe essere l’Italia e l’isola felice delle giovani stelline creata dal presidente Suwarso per un ulteriore step e per scrivere la propria storia senza curarsi troppo degli ingombranti paragoni.

A cura di Cristian Viscione