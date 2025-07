Gioco aereo, tanta velocità e i complimenti di Ancelotti: ecco chi è Jacobo Ramón, il difensore del Real Madrid che piace al Como.

“Jacobo ha lo stesso livello di Raul Asencio. È un po’ timido ma ha tutte le qualità per avere successo“, aveva dichiarato Carlo Ancelotti che non ha dubbi sul talento del classe 2005.

Ma se nel passato di Ramón c’è solo la camiseta blanca, le cose potrebbero cambiare per il futuro: il Como di Fàbregas, infatti, lo ha messo nel mirino, come annunciato ormai da giorni.

Per il classe 2005 si prosegue con fiducia e la volontà è di approfondire il discorso e iniziare a capire con i Blancos su quali basi impostare la trattativa. Il club negozierà con il Real Madrid sia sulla formula del trasferimento (in stile “Nico Paz”), sia sulla cifra da versare.

Ma cosa ha fatto puntare su di lui? Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Le caratteristiche di Jacobo Ramón

Gioco aereo, 1.96m di altezza e tanta velocità: ecco cosa ha fatto colpito Carlo Ancelotti che nella passata stagione ha fatto esordire Ramón in Prima Squadra. Un debutto molto particolare: prima in Champions e poi anche in Copa del Rey. Contro il Salisburgo, ha anche dimostrato la sua velocità, anticipando i contrasti e leggendo le corse degli attaccanti con una certa facilità.

Il 4 febbraio, sfruttando l’emergenza difensiva dei Blancos, ha giocato invece la sua prima da titolare in Coppa contro il Leganés. Poi, le presenze in Liga e quella al Mondiale per Club collezionando così 6 presenze e un solo gol con la Prima Squadra. Il baby difensore della cantera madridista ora potrebbe separarsi dai suoi colori del cuore per una nuova avventura in Italia. Si aspettano quindi i prossimi passi del Como.