Roma, chi è Mattia Almaviva: l’attaccante classe 2006 che ricevette la fascia di Totti

La storia dell’attaccante classe 2006 che gioca nella Primavera della Roma

La fascia da capitano di Francesco Totti. La Primavera della Roma e la convocazione con la prima squadra. Mattia Almaviva, classe 2006 della Roma, è un prospetto molto interessante per il futuro del club.

Il volto dell’attaccante era già noto diversi anni fa. In che senso? 28 maggio 2017. Francesco Totti dava l’addio al calcio, scrivendo la parola fine a una carriera leggendaria. Quel giorno, tra le tante immagini indelebili, ce n’è una che oggi acquista un nuovo significato: un bambino riceve simbolicamente la fascia da capitano proprio dalle mani del numero 10.

Ecco. Quel bambino era proprio Almaviva. Sono passati diversi anni e, il 28 maggio del 2024, Almaviva è stato convocato nella prima squadra della Roma. Daniele De Rossi l’ha chiamato, infatti, per l’amichevole contro il Milan, giocata in Australia.

Ma non finisce qui. Perché proprio in quell’occasione, infatti, l’ex centrocampista giallorosso decise di far esordire Almaviva in prima squadra, inserendolo al 37′ della ripresa al posto di Paulo Dybala.

Roma, ecco Almaviva: i numeri della stagione 2024/25

Almaviva, nella stagione 2024/25, con la maglia della Roma ha giocato un totale di 16 partite in Primavera 1 trovando il gol in 4 occasioni. A seguire: sono due le presenze fatte registrare con l’U18 dei giallorossi e – in tale frangente – ha trovato altrettante reti.

Da menzionare, infine, anche la gara giocata contro la Fiorentina nella Fase Finale: l’attaccante ha disputato un totale di 9′.