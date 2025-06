Umiltà e ambizione al potere: chi è Romano, il centrocampista della Roma che piace al Torino

Alesaandro Romano con la maglia della Roma (Imago)

Alla scoperta di Alessandro Romano, il centrocampista della Roma che piace al Torino

Eleganza da vendere, classe speciale e fisicità notevole: nella Primavera della Roma c’è un giovane svizzero che quest’anno è riuscito a mettersi in mostra a suon di gol, assist e ottime prestazioni, che hanno attirato qualche club di Serie A.

Prima il Bologna, ora il Torino, che ha bussato alla porta dei giallorossi per chiedere informazioni su di lui. Si tratta di Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 che passo dopo passo sta raggiungendo tappe importanti della propria carriera.

Dalla Svizzera all’Italia per realizzare il proprio sogno: diventare un grande calciatore. Il 17enne è già sulla buona strada, e l’interesse del Torino ne è sicuramente la dimostrazione.

Ragazzo umile ma ambizioso, tanto forte quanto intelligente dentro e fuori dal campo: il percorso di Romano è appena cominciato.

Una stagione da protagonista

30 presenze, 6 gol e 3 assist, tramite i quali nella stagione appena terminata è riuscito a guidare la Primavera della Roma al 1° posto in regular season: numeri buoni per un calciatore offensivo, se non fosse che il giovane classe 2006 è un centrocampista arretrato, fisico ma molto abile con i piedi. E se si pensa che uno dei gol è stato decisivo nel derby d’andata vinto contro la Lazio, ecco che emerge maggiormente l’impatto avuto.

Arrivato nell’estate del 2022 dal Winterthur, lo svizzero ha dichiarato in un’intervista ai canali ufficiali giallorossi di essere stato scoperto dagli osservatori del club durante una gara contro l’Italia: “Sono venuti a guardare una partita, due giorni dopo abbiamo fatto una videocall. Poi mi sono innamorato subito della Roma“. E la Roma, in particolare mister Federico Guidi, si è innamorato subito di lui: l’allenatore della Primavera ci ha messo poco a promuoverlo, rendendolo sin da subito un punto fermo dell’Under20 capitolina.

Alessandro Romano, Roma – Credits: Martina Cutrona

Mentalità da campione

Umiltà e ambizione, dicevamo, e in effetti la commistione tra le due lo rendono il giocatore speciale qual è. Le sue parole lo dimostrano al meglio: “Devo migliorare in tutti gli aspetti“, ma “In prima squadra posso imparare da tutti. Il giocatore a cui mi ispiro è Paredes, apprendo molto allenandomi con lui”.

Parole sapienti di un uomo – o meglio un ragazzo – di calcio, che sa dove vuole arrivare. E che hanno colpito in primis Ranieri, il quale lo ha anche portato in panchina nella partita contro il Bologna dello scorso 12 gennaio, e ora anche il Torino. I granata vogliono “rubarlo” alla Roma per renderlo sin da subito parte integrante della rosa di Baroni.