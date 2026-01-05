Il Pisa tratta per Cheveyo Tsawa: lo Zurigo continua a fare muro
Una delle necessità del Pisa per il calciomercato invernale è rinforzare il reparto di centrocampo.
A tal proposito, i nerazzurri vorrebbero regalare a Gilardino Cheveyo Tsawa, centrocampista svizzero classe 2006 di proprietà dello Zurigo.
Lo stesso Zurigo, però, continua a fare muro alla sua cessione. Tsawa sta trovando un ampio minutaggio: in 19 giornate del campionato nazionale, infatti, è partito dal primo minuto ben 17 volte.
Il 19enne ha anche messo a segno 2 reti (doppietta contro il Servette) e fornito 1 assist.