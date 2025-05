Parma, Cherubini: “Non ci piace parlare di mercato ora. Napoli? Affrontiamo la più forte”

Le parole di Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, a margine dell’ultima tappa di “Parma Land”.

A chiudere il progetto Parma Land, percorso di promozione del territorio e del mondo Parma, è stata una tappa speciale alla Dallara Academy, dove Federico Cherubini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

In un contesto che ha unito sport, innovazione e identità locale, il dirigente ha rappresentato il legame sempre più forte tra la squadra e il suo territorio.

L’iniziativa, promossa dal club gialloblù, ha attraversato luoghi simbolo della provincia, concludendosi in un centro d’eccellenza come la Dallara, simbolo dell’ingegno emiliano nel motorsport.

Di seguito le parole di Federico Cherubini.

Parma, le parole di Cherubini

Cherubini ha parlato della salvezza: “Siamo concentrati sul nostro obiettivo, pur sapendo bene quale sia anche quello dei nostri avversari. Da mesi stiamo portando avanti questa corsa con grande determinazione, e la nostra attenzione è massima. Consolidare la permanenza in Serie A sarebbe una cosa bellissima. Il nostro presidente ha una visione a lunghissimo termine, ma per costruire qualcosa di duraturo è fondamentale raggiungere prima gli obiettivi intermedi che ci permettono di crescere passo dopo passo”.

Sul Napoli: “Affrontiamo la squadra più forte del campionato, lo dicono la classifica e i numeri. Mi auguro sia una bella partita, ma soprattutto che la comunità di Parma colga l’importanza di questo momento e riconosca lo sforzo che la società ha compiuto per arrivare in questa categoria, che tutti insieme speriamo di riuscire a mantenere”.

L’AD non apprezza le parole sul mercato: “In questo periodo si è parlato molto di mercato, cosa che a noi non piace particolarmente. Credo che l’unico vero obiettivo, adesso, debba essere la permanenza in Serie A. Ci sarà poi tutto il tempo per valutare le opportunità, ma il Parma non vuole diventare una semplice tappa di passaggio. O meglio: può anche esserlo, ma i giocatori devono dimostrare di meritarsi palcoscenici diversi. Se il mercato offrirà occasioni, le valuteremo, ma al momento tutta la nostra attenzione è rivolta alla salvezza”.



Sull’arrivo di Chivu: “Ha portato entusiasmo e professionalità, le stesse qualità che gli hanno permesso di costruire una carriera straordinaria da calciatore e che oggi sta dimostrando anche in panchina. Mi auguro che questa esperienza rappresenti per lui solo il primo passo nel calcio dei grandi: nel settore giovanile ha già ottenuto risultati importanti, e sarebbe bello che questa salvezza potesse segnare l’inizio di un nuovo percorso. In ogni caso, sta lavorando nel modo giusto e siamo davvero molto soddisfatti di lui”.



Infine, sull’ultima partita in casa: “Ci aspettiamo una grande cornice di pubblico, probabilmente si arriverà al tutto esaurito. Mi auguro che sia l’occasione per vivere una bellissima partita in uno stadio che ha un fascino particolare e che merita rispetto. Non solo da parte dei tifosi parmigiani, ma anche da parte di tutti gli sportivi che arriveranno da altre zone d’Italia”.