“Il lupo di Sambreville” è arrivato a Sunderland: alla scoperta di Chemsdine Talbi

Talbi (IMAGO)

Le Féé, Diarra, Sadiki e adesso Talbi: il nuovo talento del Sunderland sulle orme di Ziyech.

“Se continui così, non resti qui a lungo”. Era stato profetico il portiere del Brugge, Simon Mignolet, durante un allenamento in cui Chemsdine Talbi aveva realizzato un gol spettacolare. È passato qualche anno e il tempo ha dato ragione all’ex Liverpool, perché il talento marocchino classe 2005 è volato in Premier League per indossare la maglia del Sunderland.

Stiamo parlando di un predestinato: giocatore più giovane nella storia del Brugge a debuttare in una competizione europea (17 anni e 10 mesi), che nella sua stagione da esordiente ha totalizzato più di 10 goal tra tutte le competizioni, un record personale e storico per un 2005 del club belga. Giocatore dalla grande fame agonistica e mai domo, tanto che i tifosi lo hanno soprannominato “Il lupo di Sambreville”, la sua città natale in Belgio. Anche se ha rappresentato il Belgio a livello giovanile (U17 e U18), nel 2025 ha deciso di vestire la maglia del Marocco per la sua famiglia e per ispirare i bambini di origine marocchina in Europa.

Gli anni importanti e soprattutto di crescita col Brugge hanno portato non solo titoli ma anche importanti cifre nelle casse del club. Una bottega cara ma allo stesso tempo ricca di talento, come dimostrato dal recente trasferimento di Maxim De Cuyper al Brighton a quello di Tabli al Sunderland, senza dimenticare il forte interessamento da parte del Milan per l’altro gioiello di casa, Ardon Jashari.

Cessioni e perdite importanti, ma con nuovi talenti pronti a mettersi in vetrina, come Antonio Nusa, Christos Tzolis e Joel Ordóñez, giocatori che potrebbero presto far registrare al club belga una nuova e sostanziosa plusvalenza.

La doppietta all’Atalanta e una tecnica sopraffina: chi è Chemsdine Talbi

Chemsdine Talbi, esterno belga-marocchino classe 2005, è tra i prospetti più interessanti del calcio belga. Nasce prevalentemente come ala destra, ma può essere impiegato anche a sinistra o dietro la prima punta. Calciatore moderno e abile nell’uno‑contro‑uno grazie a dribbling, accelerazione e velocità. Contro l’Atalanta è arrivata la sua consacrazione a livello europeo tanto da essere decisivo con una doppietta nel match di ritorno diventando così il più giovane belga a realizzarne una in Champions League.

Talbi è un giocatore interessante che con le sue caratteristiche può sicuramente fare bene anche in Premier League. È un dribblatore puro, efficace sia in spazi larghi che stretti, ama affrontare l’uomo e saltarlo senza paura. Pulito, veloce, esplosivo e sempre orientato in avanti. Predilige la fascia destra, ma si accentra spesso per dialogare con i centrocampisti o finalizzare l’azione. Può giocare anche sulla sinistra o come trequartista e grazie alla sua duttilità può essere impiegato anche in un 4-3-3, 3-4-2-1 o come esterno nel 4-2-3-1. Una pedina che può rivelarsi fondamentale per l’allenatore Régis Le Bris.

Florent Ghisolfi, direttore sportivo Sunderland

Talbi-Sunderland: cosa può dare all’allenatore Le Bris?

Cosa può dare Talbi al Sunderland? Tante soluzioni, ma soprattutto tanta tecnica e imprevedibilità. Le Bris punta su triangolazioni rapide tra esterni, terzini e centrocampisti, sfruttando la fisicità e la velocità per attaccare gli spazi. Talbi, con il suo dribbling e la capacità di attaccare, può essere il perno di questi movimenti. La sua abilità nel tagliare dentro e nel servire cross rasoterra crea perfetti triangoli funzionali a rompere le difese avversarie. Le Bris, inoltre, si affida spesso al 4-3-3 e 4-2-3-1, con esterni capaci di allargarsi e tagliare dentro. Talbi è abile su entrambe le fasce e può giocare anche come trequartista.

Ci sono tutti i presupposti affinché questo giovane talento belga possa imporsi anche in Premier League. Un’ala moderna su cui il Sunderland punta molto per presente e soprattutto futuro. La piazza ideale per crescere visto che i Black Cats saranno tra le squadre più giovani di tutto il campionato. Talbi è pronto a prendersi il suggestivo Stadium of Light.

A cura di Gerardo Guariglia