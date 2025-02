Chi è Chemsdine Talbi, il talento del Bruges che ha segnato 2 gol all’Atalanta

Tutto quello che c’è da sapere su Chemsdine Talbi, il talento del Bruges che ha segnato 2 gol all’Atalanta in Champions League.

Due gol in 27 minuti che hanno gelato il Gewiss Stadium: il protagonista del ritorno del playoff di Champions League tra Atalanta e Club Bruges è Chemsdine Talbi.

Ma chi è il talentino del club belga? Nato il 9 maggio 2005 a Sambreville, da padre marocchino e madre belga, Chemsdine Talbi è rapidamente diventato uno dei giovani più promettenti della Jupiler Pro League. Cresciuto a Beersel, ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Tubize, per poi trasferirsi nel 2015 all’accademia del Club Brugge.

Talbi ha esordito nella Jupiler Pro League il 18 marzo 2023 contro il Kortrijk, sotto la guida dell’allenatore Rik De Mil. Nella stagione 2024, ha contribuito significativamente alla conquista del titolo nazionale da parte del Club Brugge. Con un contratto esteso fino al 2027, il giovane attaccante ha attirato l’attenzione di club prestigiosi come Ajax e Aston Villa.

La sua versatilità gli consente di adattarsi sia al 4-2-3-1 che al 4-3-3, rendendolo un elemento chiave nell’attacco del Brugge in gradi di giocare su entrambe le fasce. Veloce e agile, rapido di gambe, bravo nel dribbling e elegante nella corsa palla al piede: ha tutte quelle caratteristiche tipiche dei calciatori funambolici marocchini.

Un talentino speciale

In ambito internazionale, Talbi ha rappresentato il Belgio nelle selezioni giovanili, partecipando all’Europeo Under-17 nel 2022 e segnando durante il torneo. Nel marzo 2023, è stato convocato nella nazionale Under-18, dove ha segnato in una vittoria per 3-0 contro l’Inghilterra.

Poi la Champions League, il palcoscenico dove nascono le stelle e lui di sicuro si sta ritagliando un posto di rilievo nella scena da assoluto protagonista. Con il suo mix di talento, determinazione e supporto, Chemsdine Talbi è destinato a lasciare un’impronta significativa nel calcio europeo nei prossimi anni.

