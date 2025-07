Il Chelsea è campione del Mondo: vittoria per 3-0 contro il PSG

Il Chelsea di Enzo Maresca è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia: gli inglesi trionfano al MetLife Stadium contro il PSG

L’impresa è realtà per il Chelsea. Gli inglesi, dopo aver vinto la Conference League contro il Real Betis, trionfano nella finale del Mondiale per Club al MetLife Stadium con il punteggio di 3-0.

Decisive le due reti di Cole Palmer e i gol di Joao Pedro.

Si tratta del secondo trofeo stagionale per Enzo Maresca, al termine della prima annata sulla panchina dei Blues.

Era dai tempi dei Roberto Di Matteo che un allenatore del Chelsea non trionfava in almeno due competizioni alla prima stagione. In quell’annata, Drogba e compagni vinsero la Champions League e l’FA Cup.

“Cold” Palmer gela il Psg

La statuetta di MVP della partita va di diritto tra le mani di Cole Palmer. Nella finale del Mondiale per Club, talento del Chelsea ha ricordato a tutti la sua qualità. Con la doppietta in 8 minuti e tante magie in campo, il trequartista si conferma uno dei giocatori più scintillanti del panorama calcistico.

Palmer ha aperto le marcature al minuto 22 e ha raddoppiato i conti al 30′. La partita si è definitivamente conclusa con la rete di Joao Pedro nei minuti finali del primo tempo. I campioni d’Europa non sono riusciti a trovare una reazione nel corso della ripresa, finendo in 10 uomini per l’espulsione di Joao Neves.