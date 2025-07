Primo tempo da sogno per il Chelsea: è 3-0 all’intervallo della finale del Mondiale per Club

Primo tempo semplicemente perfetto per il Chelsea di Enzo Maresca, il PSG di Luis Enrique alle corde: è 3-0 dopo 45 minuti

Cole Palmer illumina, Joao Pedro potrebbe aver già chiuso il discorso. Il Chelsea di Enzo Maresca al MetLife Stadium ha messo in campo una partita fin qui praticamente perfetta, e ora vede il trofeo del Mondiale per Club sempre più vicino.

Dopo un buon approccio, i Blues sono riusciti addirittura a crescere nella seconda metà del primo tempo. Prima Cole Palmer con una super doppietta nel giro di otto minuti, con due gol praticamente uguali, e poi Joao Pedro per il terzo gol consecutivo.

Per i campioni d’Europa una netta inversione di tendenza rispetto all’ultimo periodo. In tutto il Mondiale per Club, la squadra di Luis Enrique aveva subito solo un gol, nel match contro il Botafogo nella fase a gironi.

Gli uomini di Maresca sono riusciti a sorprendere completamente i campioni d’Europa. L’ex allenatore del Parma sogna ora il secondo trofeo internazionale alla sua prima stagione sulla panchina dei Blues, dopo aver sollevato al cielo anche la Conference League.