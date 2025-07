Mondiale per Club, Chelsea e PSG in finale: quanto incasserà la vincitrice

Chelsea e Paris Saint-Germain si sfideranno nella finale del Mondiale per Club: quanto incasserà la vincitrice

Manca una sola partita, la più importante e più attesa. Il Mondiale per Club si concluderà stasera – domenica 13 luglio – e a contendersi il trofeo saranno il Chelsea di Maresca e il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Ma in palio non c’è solo una “coppa” da aggiungere alla bacheca, perché la vincitrice incasserà un’importante somma di denaro, che poi potrebbe essere reinvestita anche nel calciomercato in corso.

Chelsea e PSG si sono qualificate alla finale della competizione grazie alle vittorie ottenute rispettivamente contro Fluminense (0-2) e Real Madrid (4-0). I due club hanno incassato 19.5 milioni di euro a testa per aver superato le semifinali.

La cifra che incasserà la vincitrice della competizione corrisponde a quasi il doppio dei 19.5 milioni ricevuti in precedenza.

Mondiale per Club, quanto vale la finale

La cifra messa a disposizione dalla FIFA per la finale del Mondiale per Club è pari a 37 milioni di euro. Ecco quanto guadagnerà la squadra che stasera alzerà il trofeo.

Appuntamento alle 21:00 di domenica 13 luglio, al MetLife Stadium, per scoprire il nome della vincitrice.