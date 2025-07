Chelsea, la probabile formazione per la finale contro il PSG

La probabile formazione del Chelsea per la finale del Mondiale per Club contro il PSG, in programma per il 13 luglio al MetLife Stadium

È tutto pronto per l’atto finale del Mondiale per Club. Saranno Chelsea e PSG a fronteggiarsi per provare ad alzare il trofeo al MetLife Stadium, nello stesso stadio che ospiterà la finale del Mondiale per Nazioni nel 2026.

Seconda finale in poche settimane sia per il club inglese che per quello francese. Se la squadra di Luis Enrique ha vinto la Champions League contro l’Inter, quella di Maresca ha conquistato la Conference League sconfiggendo il Real Betis.

I Blues sono riusciti a strappare un pass per la finale dopo aver sconfitto il Fluminense in semifinale. Grande protagonista del match è stato Joao Pedro, che con una doppietta si è candidato ad un posto nella formazione titolare anche per la finale.

Di seguito le probabili scelte di Enzo Maresca.

Chelsea, la probabile formazione contro il PSG

Enzo Maresca dovrebbe continuare a puntare sul 4-2-3-1, in continuità con l’ultimo periodo. In difesa spazio alla coppia composta da Tosin e Chalobah, mentre come terzini dovrebbero agire Cucurella e Malo Gusto. A centrocampo dovrebbe recuperare Caicedo, uscito dolorante dalla sfida contro il Fluminense, insieme ad Enzo Fernandez. Davanti il tridente composto da Pedro Neto, Nkunku e Cole Palmer alle spalle di Joao Pedro.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro. Allenatore: Enzo Maresca

Dove vedere la partita in diretta tv o streaming

La finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG, in programma domenica 13 luglio alle ore 21.00 italiana, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Canale 5.

Gara che sarà possibile seguire anche in streaming con l’app di Dazn, su Sport Mediaset o sul sito di Mediaset Infinity.