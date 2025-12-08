Chelsea, la probabile formazione contro l’Atalanta

Estêvão (IMAGO)

La probabile formazione della squadra di Enzo Maresca in vista della sfida contro l’Atalanta di Raffaele Palladino

Dopo la vittoria per 0-3 in trasferta contro Eintracht Francoforte, l’Atalanta di Raffaele Palladino si prepara ad affrontare il Chelsea di Maresca.

I Blues hanno portato a casa 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime 5 giornate della League Phase di Champions League e si trovano momentaneamente al settimo posto in classifica a pari punti propio con la squadra nerazzurra.

La squadra di Maresca dopo aver battuto il Barcellona con un netto 3-0, ha portato a casa 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 giornate di Premier League.

Di seguito ecco dunque la probabile formazione del Chelsea.

La probabile formazione del Chelsea

Maresca dovrebbe confermare dieci/undicesimi della formazione titolare messa in campo proprio nell’ultima sfida di Champions League contro il Barcellona. Tra i pali Sanchez mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Fofana e Chalobah centrali con Gusto e Cuccurella sulle fasce. James e Caicedo dovrebbero essere i due centrali di centrocampo. Il trio composto da Estevao, Enzo Fernández e Garnacho dovrebbe essere il prescelto per supportare Joao Pedro unica punta.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Enzo Fernández, Garnacho; Joao Pedro. Allenatore: Maresca

Alejandro Garnacho (IMAGO)

Dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Chelsea in programma martedì 9 dicembre alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo sarà visibile in diretta tv su Sky Sport.

Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.