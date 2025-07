Doppietta di Cole Palmer in otto minuti: Chelsea avanti per 2-0 contro il PSG

Cole Palmer fa sognare il Chelsea: doppietta in otto minuti e Blues avanti per 2-0 nella finale contro il PSG

La qualità di Cole Palmer sale in cattedra al MetLife Stadium. Il classe 2002 si sta prendendo il Chelsea sulle spalle nella finale del Mondiale per Club con una doppietta nel giro di 8 minuti.

Due gol praticamente uguali per il numero 10 dei Blues, che è riuscito a sterzare e a tirare con il sinistro in entrambe le occasioni, mettendo fuori causa Gianluigi Donnarumma. Prima della finale il PSG aveva subito solo un gol al Mondiale per Club: il Chelsea ora sogna in grande.