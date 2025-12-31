Maresca-Chelsea, è finita: manca solo l’ufficialità
Enzo Maresca ha comunicato al club londinese la sua decisone sul futuro: da definire solo le modalità dell’addio
Enzo Maresca non sarà più l’allenatore del Chelsea. Si attende solo il comunicato ufficiale da parte della squadra inglese.
È stato proprio l’allenatore italiano, a seguito dell’ultimo match di Premier League contro il Bournemouth, a comunicare alla società la sua decisione.
Maresca dunque non sarà in panchina nel prossimo match in programma domenica 4 gennaio contro il Manchester City di Pep Guardiola.