Questo sito contribuisce all'audience di

Maresca-Chelsea, è finita: manca solo l’ufficialità

Gianluca Di Marzio 31 Dicembre 2025
Enzo Maresca (IMAGO)
Enzo Maresca (IMAGO)

Enzo Maresca ha comunicato al club londinese la sua decisone sul futuro: da definire solo le modalità dell’addio

Enzo Maresca non sarà più l’allenatore del Chelsea. Si attende solo il comunicato ufficiale da parte della squadra inglese.

È stato proprio l’allenatore italiano, a seguito dell’ultimo match di Premier League contro il Bournemouth, a comunicare alla società la sua decisione.

Maresca dunque non sarà in panchina nel prossimo match in programma domenica 4 gennaio contro il Manchester City di Pep Guardiola.