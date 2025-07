Chelsea, Maresca: “Abbiamo vinto nei primi 10 minuti”. Joao Pedro: “Rissa? Hanno perso la testa”

Il Chelsea ha vinto il Mondiale per Club. L’allenatore Enzo Maresca ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della finale

Il cielo è blue sopra New York. Il Chelsea ha vinto il Mondiale per Club battendo il PSG con un netto 3-0. Al termine della finale, l’allenatore degli inglesi Enzo Maresca ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Enzo Maresca ha commentato con orgoglio la prestazione della sua squadra: “Non ho parole per descrivere i miei giocatori. Meritano tutti la vittoria, è un momento bellissimo“.

L’allenatore italiano ha elogiato l’approccio dei Blues: “Per me abbiamo vinto la gara nei primi dieci minuti. Abbiamo impostato il ritmo e siamo stati molto bravi nel pressing .Le condizioni non erano facili per mantenere l’intensità, ma i ragazzi hanno fatto un grande lavoro“.

Non poteva mancare un commento sulla prestazione di Cole Palmer, autore di una doppietta e premiato come miglior calciatore del torneo: “Oggi abbiamo trovato una posizione in cui aveva più spazio per attaccare. Ovviamente Cole ha giocato molto bene, ma l’impegno di tutti i giocatori è stato fantastico“.

Joao Pedro: “Questo è il calcio, tutti vogliono vincere”

Dopo il triplice fischio, prima dei festeggiamenti del Chelsea, è partita una rissa in campo, che ha coinvolto anche Joao Pedro: “Tutti vogliono vincere, alla fine loro hanno perso la testa. Ma questo è il calcio. Adesso dobbiamo goderci questa vittoria. Il calcio è questo“.

Il nuovo acquisto dei Blues si è già integrato alla grande nel mondo Blues, con tre gol tra semifinale e finale. Il brasiliano, arrivato dal Brighton, ha svelato: “Abbiamo attaccato dal lato sinistro perchè Palmer era lì, sappiamo che può decidere le partite“.

Palmer: “Mi piacciono le finali, ho sfruttato gli spazi”

Migliore in campo della finale è stato senza dubbio Cole Palmer: “Ho sfruttato gli spazi che mi hanno lasciato e ho cercato quella giocata, alla fine ho segnato due gol. Stiamo provando grandissime sensazioni, sapevamo che era una partita molto difficile. Giocavamo contro una grande squadra, mi piacciono tantissimo le finali“.

Sul rapporto con Enzo Maresca, invece, il numero 10 dei Blues ha dichiarato: “Ci ha insegnato tantissimo, siamo una squadra giovanissima e adesso stiamo andando alla grande“.